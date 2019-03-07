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"Bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 20:35 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: - "İstiyorlar ki her türlü yanlışı yapsınlar biz de 'yaptığınız yanlıştır' demeyelim. Yok öyle şey. Bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek. Bu millet yaptıklarınıza yol vermeyecek. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak, yerel yönetimler seçimleri olmasına rağmen oyunu, istikametini ve geleceğini belirleyecek Allah'ın izniyle" - "İnşallah Çorum'da bir askeri eğitim merkezi kurulacak. Bu projenin Çorum'a çok büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyorum"

ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "İstiyorlar ki her türlü yanlışı yapsınlar biz de 'yaptığınız yanlıştır' demeyelim. Yok öyle şey. Bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek. Bu millet yaptıklarınıza yol vermeyecek. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak, yerel yönetimler seçimleri olmasına rağmen oyunu, istikametini ve geleceğini belirleyecek Allah'ın izniyle." dedi.

Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Çorum'a gelen Kurtulmuş, Ulukavak Mahallesi'ndeki seçim bürosu açılışına katıldı.

Burada vatandaşlara hitap eden Kurtulmuş, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'ne 24 gün kaldığını, bu seçimlerin Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu anlattı.

Yerel seçimleri beka meselesi olarak gördüklerini ancak bu söylemin özellikle CHP'lileri rahatsız ettiğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Kusura bakmasınlar Gezi Parkı eylemlerinde duvarlara 'zulüm 1453'te başladı' yazısını yazanların yanına gidip onlara destek veren CHP'li milletvekilleri var mıydı? Vardı. Hatta CHP'nin Genel Başkanı kendi meclis grubunda 'Gezi Parkı eylemlerindeki gençleri gözlerinden öpüyorum, onlar özgürlük mücadelesi veriyorlar' diyerek konuştu mu destek verdi mi? Dağın kontrolündeki, gölgesindeki partinin siyasi elemanları, yöneticileri 'serhildan' (başkaldırı) diyerek 6-8 Ekim olaylarına destek verdiler mi? Verdiler. Çukur eylemlerine destek verdiler mi? Verdiler. Dolayısıyla tüm bunların hepsi beka meselesiydi. Siz sözde siyasetçiler olarak devlet ve millet düşmanlarının yanında durmayın biz de beka meselesinden bahsetmeyelim."

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını ancak Türk milletinin canı pahasına devletinin yanında, darbecilerin karşısında durduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu sırada CHP'nin yöneticilerinin "bu örtülü bir darbedir, bu bir tiyatro oyunudur" diyecek kadar milletin cesaretini ve kararlılığını küçümsediğini söyledi.

"Siz darbecilerin yanında durmayın, siz terör örgütlerinin ve yandaşlarının yanında durmayın, siz Türkiye'yi anti demokratik yollarla hükumeti al aşağı etmek isteyen karanlık odakların yanında durmayın biz de bekadan bahsetmeyelim." diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Siz Türkiye'yi yıkmak isteyenlere siyasetçiler olarak her türlü desteği vereceksiniz, her türlü iş birliğini yapacaksınız biz de 'bu iş bir beka meselesidir' diyerek olanı biteni söyleyince buna da bozulacaksınız. İstiyorlar ki her türlü yanlışı yapsınlar biz de 'yaptığınız yanlıştır' demeyelim. Yok öyle şey. Bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek. Bu millet yaptıklarınıza yol vermeyecek. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak, yerel yönetimler seçimleri olmasına rağmen oyunu, istikametini ve geleceğini belirleyecek Allah'ın izniyle. Sizlere güveniyoruz. Sizlerle beraber bu kutlu davayı en yüksek seviyeye çıkaracağız."

- "Çorum'da bir askeri eğitim merkezi kurulacak"

AK Parti hükümetleri döneminde Çorum'a yapılan yatırımlardan bahseden Kurtulmuş, son 16 yılda eğitimden sağlığa, adaletten ulaştırmaya birçok alanda Çorum'a 15 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini belirtti.

Çorum'un çok büyük hizmetler aldığını ve vatandaşların desteğinin devam ettiği sürece hizmetlerin de artacağının altını çizen Kurtulmuş, "Arkadaşlarımız Milli Savunma Bakanımızla da konuştu. Milli Savunma Bakanımız Cumhurbaşkanımıza konuyu iletti. İnşallah Çorum'da bir askeri eğitim merkezi kurulacak. Bu projenin Çorum'a çok büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile partililerle seçim bürosunun açılışını gerçekleştiren Kurtulmuş, vatandaşlarla sohbet etti.

Kurtulmuş, daha sonra Çorum Belediyesi'ni de ziyaret ederek, Belediye Başkanı Zeki Gül'den proje ve çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş beka meselesi Çorum

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