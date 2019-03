ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "İstiyorlar ki her türlü yanlışı yapsınlar biz de 'yaptığınız yanlıştır' demeyelim. Yok öyle şey. Bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek. Bu millet yaptıklarınıza yol vermeyecek. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak, yerel yönetimler seçimleri olmasına rağmen oyunu, istikametini ve geleceğini belirleyecek Allah'ın izniyle." dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını ancak Türk milletinin canı pahasına devletinin yanında, darbecilerin karşısında durduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu sırada CHP'nin yöneticilerinin "bu örtülü bir darbedir, bu bir tiyatro oyunudur" diyecek kadar milletin cesaretini ve kararlılığını küçümsediğini söyledi.

"Siz darbecilerin yanında durmayın, siz terör örgütlerinin ve yandaşlarının yanında durmayın, siz Türkiye'yi anti demokratik yollarla hükumeti al aşağı etmek isteyen karanlık odakların yanında durmayın biz de bekadan bahsetmeyelim." diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Siz Türkiye'yi yıkmak isteyenlere siyasetçiler olarak her türlü desteği vereceksiniz, her türlü iş birliğini yapacaksınız biz de 'bu iş bir beka meselesidir' diyerek olanı biteni söyleyince buna da bozulacaksınız. İstiyorlar ki her türlü yanlışı yapsınlar biz de 'yaptığınız yanlıştır' demeyelim. Yok öyle şey. Bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek. Bu millet yaptıklarınıza yol vermeyecek. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak, yerel yönetimler seçimleri olmasına rağmen oyunu, istikametini ve geleceğini belirleyecek Allah'ın izniyle. Sizlere güveniyoruz. Sizlerle beraber bu kutlu davayı en yüksek seviyeye çıkaracağız."