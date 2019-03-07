ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "İstiyorlar ki her türlü yanlışı yapsınlar biz de 'yaptığınız yanlıştır' demeyelim. Yok öyle şey. Bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek. Bu millet yaptıklarınıza yol vermeyecek. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak, yerel yönetimler seçimleri olmasına rağmen oyunu, istikametini ve geleceğini belirleyecek Allah'ın izniyle." dedi.

Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Çorum'a gelen Kurtulmuş, Ulukavak Mahallesi'ndeki seçim bürosu açılışına katıldı.

Burada vatandaşlara hitap eden Kurtulmuş, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'ne 24 gün kaldığını, bu seçimlerin Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu anlattı.

Yerel seçimleri beka meselesi olarak gördüklerini ancak bu söylemin özellikle CHP'lileri rahatsız ettiğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Kusura bakmasınlar Gezi Parkı eylemlerinde duvarlara 'zulüm 1453'te başladı' yazısını yazanların yanına gidip onlara destek veren CHP'li milletvekilleri var mıydı? Vardı. Hatta CHP'nin Genel Başkanı kendi meclis grubunda 'Gezi Parkı eylemlerindeki gençleri gözlerinden öpüyorum, onlar özgürlük mücadelesi veriyorlar' diyerek konuştu mu destek verdi mi? Dağın kontrolündeki, gölgesindeki partinin siyasi elemanları, yöneticileri 'serhildan' (başkaldırı) diyerek 6-8 Ekim olaylarına destek verdiler mi? Verdiler. Çukur eylemlerine destek verdiler mi? Verdiler. Dolayısıyla tüm bunların hepsi beka meselesiydi. Siz sözde siyasetçiler olarak devlet ve millet düşmanlarının yanında durmayın biz de beka meselesinden bahsetmeyelim."