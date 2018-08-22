Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, milletin tarih boyunca çok büyük badireler, sıkıntılar atlattığını, büyük savaşlar geçirdiğini belirterek, "Fakat çağımızın yöntemleriyle yapılan savaşlara karşı da bugüne kadar yine kendi asaletinden gelen, genlerinde olan mücadeleci devlet, birlik ve beraberlik şuuru içinde bunları savuşturmaya devam ediyor." dedi. Turhan, Kurban Bayramı dolayısıyla Atatürk Alanı'ndaki tarihi belediye binasında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, bayramların, paylaşmanın ve dargınlıkların giderildiği özel günler olduğunu söyledi. Bayramların sevgi ve saygı ölçüsü içinde insanların birbiriyle kucaklaşması, resetlenmiş bir nefisle, kalbi duygularla hayata devam etmesi olduğunu vurgulayan Turhan, "İnşallah biz de bundan sonra dargınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı tüm insanlar olarak ve mücadelesini verdiğimiz siyasi davanın içindeki bireyler, görevliler, yetkililer, sorumlular olarak hep birlikte, hep beraber omuz omuza güçlerimizi birleştirerek yürüteceğiz." diye konuştu.

Turhan, ülkenin çok kritik günlerden geçtiğinin altını çizerek, "Bu millet tarih boyunca çok büyük badireler, sıkıntılar atlattı, büyük savaşlar geçirdi. Fakat çağımızın yöntemleriyle yapılan savaşlara karşı da bugüne kadar yine kendi asaletinden gelen, genlerinde olan mücadeleci devlet, birlik ve beraberlik şuuru içerisinde bunları savuşturmaya devam ediyor." dedi. Türkiye'ye dünyadaki bazı finans kuruluşları ve onun arkasındaki güçler tarafından bir-iki hafta önce bir saldırı yapıldığına değinen Turhan, bu saldırının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesiyle hasarsız bir şekilde savuşturulduğunu anlattı. - "Birlik ve beraberlik içinde olalım" Bazı ufak tefek sorunlar, sıkıntılar yaşandığını dile getiren Turhan, şu değerlendirmede bulundu: "Yaşanmadı değil ama saldırıyı yapanlar daha ağır darbeler alarak saldırıdan geri çekilmek durumunda kaldılar. Bu bitti mi? Bitmeyecek, biz var olduğumuz müddetçe bu coğrafyada, bu bölgede. Coğrafya dersini bilenler fakat tarih bilgisi olmayanlar, tarihten ders almayanlar bu saldırıları yine belki acımasız bir şekilde yapacaklar. Biz buna karşı hükümet olarak hazırlıklıyız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım. Birbirimize destek olalım. Birbirimizin eteğinden çekmeyelim, ayağının altına bilye atmayalım, mayın döşemeyelim."