"Bu millet tarihin bütün sınavlarından başarıyla geçmiştir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bugün niçin ayakta duruyoruz? Darbelere rağmen niçin ayakta duruyoruz? Ekonomik saldırılara karşı niçin ayakta duruyoruz? Bilesiniz ki Allah'ımıza çok şükürler olsun, bu millet tarihin bütün sınavlarından başarıyla geçmiş bir millettir." dedi.

Bakan Soylu, Çankırı Belediye Meydanı'nda düzenlenen 31. Ahilik Haftası kapsamında Yaran Kültür Kutlamaları'nda yaptığı konuşmada, yüzyıllar geçmesine rağmen neden hala Ahilik üzerine toplantılar yapıp törenler düzenlendiğini iyi anlamak gerektiğini söyledi.

Ahiliğin insanlara sadece kendini değil başkalarını da düşünmeyi öğütlediğinin altını çizen Soylu, 1400 yıl önce "önce insan, önce hak, önce adalet" diyen bir dinin mensupları olduklarını, "önce ben ve sadece ben" diyen Batı'ya karşı her zaman "ben" değil, insan merkezli medeniyetin zihniyetini taşıdıklarını vurguladı.

"Eğer haramilerle dolu bir dünyada yaşamak istemiyorsak insanlara helal kazancın, adaletli kazancın önemini anlatmak zorundayız. Ahlaklı insanlar olmak, ahlaklı insanlar yetiştirmek zorundayız." ifadesini kullanan Soylu, şöyle devam etti: