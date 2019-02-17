OSMANİYE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu milletin neye ihtiyacı varsa tedarik ederiz. Öyle birilerinin fırsatçılığına, istismarcılığına fırsat da vermeyiz, izin de vermeyiz ama bunlar 'domates, biber, patlıcan' diye türkü söylemeye devam etsinler." dedi.

Ünal, partisinin Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki seçim irtibat bürosunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yatırım için çalıştıklarını belirterek yapımı süren teleferik projesinin tamamlandığında ilçe turizmine çok önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Türkiye'de 31 Mart'tan sonra 4 yıl boyunca seçim olmayan bir döneme girileceğinin altını çizen Ünal, bu 4 yıllık süreçte de tüm AK Parti kadrolarının vatandaşın eksiği ne varsa yerine getirmek için çalışacağını vurguladı.

Birilerinin son günlerde Türkiye'nin ekonomisi ve tarımıyla ilgili çeşitli söylemlerde bulunduğunu hatırlatan Ünal, şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi ne oldu? O gece bu aziz millet, istiklaline, istikbaline, devletine nasıl sahip çıktı gördük. Neden? Çünkü bu toprakların tek bir karakteri vardır o da bağımsızlıktır. İstiklal Savaşı'nda ne dedik? 'Ya istiklal ya ölüm' dedik çünkü biz bu topraklarda hiç kimsenin önünde diz çökmedik, kimseye boyun eğmedik, kimseye teslim olmadık. 15 Temmuz da bunun şahididir. O gece İstanbul'da havaalanında tankların arasından sıvışan, kaçan birisi vardı. Kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Şimdi onlar 15 Temmuz'dan sonra ne yaptılar? 15 Temmuz'a kontrollü darbe dediler mi? Tiyatro dediler mi? 251 şehidimizin kemiklerini sızlattılar mı? Peki şimdi onlar terör örgütünün uzantısı HDP ile iş birliği yaptılar mı? Peki bu topraklara buna ne denir? Zillet denir, zillet denir, zillet denir. Milletin yanında durmayan, milletinin hassasiyetlerine sahip çıkmayan, milletinin karakteri olan bağımsızlıktan yana durmayan her kimse, buna bu topraklarda zillet denir. "