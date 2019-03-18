HABER

Bu minarenin camisi yok! Gören şaşıp kalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 10:41 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi'nde köyün sembolu haline gelen camisiz minare, görenlerin ilgisini çekiyor. Yöre halkı, ilgi gören minareye bakım yapılarak bir de saat konulmasını istiyor.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde 1868'de yapılan cami kullanılamaz hale gelince, 2000 yılında yıkılmasına karar verildi. Ancak mahalle sakinleri minarenin yıkılmasına rıza göstermedi. Bunun üzerine cami yıkılıp, farklı noktaya yenisi yapılırken, yıkılmayan eski minare ise mahallenin sembolü haline geldi. Mahallenin meydanında yükselen minare görenlerin de ilgisini çekiyor.

Duyan görmeye geliyor

Mahallenin 150 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından kurulduğunu belirten muhtar Suat Karakaya, 'Mahalle nüfusu artmaya başlayınca bir de cami yapmışlar. 2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı; yıkmaya kıyamadık, bıraktık' dedi.
Minarenin köyün sembolü haline geldiğini aktaran Muhtar Karakaya, gelenlerin minarenin fotoğrafını çekmeden gitmediklerini söyledi ve şunları ekledi:
'Duyan geliyor. Camisiz minare diyorlar. Yeni yaptığımız modern camiyi gösteriyoruz soranlara. 19 yıldır yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük bir saat konulmasını istiyoruz'
Mahalle sakinlerinden Mustafa Kibaroğlu da 'Türkiye genelinde reklam oldu köyümüz. Eski camimizi yıktık ama minareyi yıkamadık. Gelenlere yeni camimizi gösteriyoruz. Ne kadar göstersek de camisiz minaremizi görmek istiyorlar. Köyümüz böyle tanındı. Minaremize saat istiyoruz' dedi. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa cami Minare

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı çifte bunu yapan insan olamaz!

Yaşlı çifte bunu yapan insan olamaz!

Günlük burç yorumları 18 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

Ay Aslan burcunda ilerliyor!

'Ölümüne serinlik' sezonu açıldı!

'Ölümüne serinlik' sezonu açıldı!

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

Son dakika: İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi 21 pare top atışıyla kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.