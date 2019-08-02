Bu minibüs, kitap sevgisi aşılayacak

Ordu’nun Kabataş ilçesinde minibüsten dönüştürülerek hayata geçirilen mobil kütüphane aracı, ilçeleri gezerek çocuklara kitap sevgisini aşılayacak.

Ordu’nun Kabataş ilçesine bağlı Alankent Mahallesi’nde örnek bir uygulama hayata geçiriliyor. Alankent Eğitim Kültür Kalkınma ve Dayanışma Derneği tarafından uygulamaya geçirilen proje ile satın alınan bir minibüs, mobil kütüphaneye dönüştürüldü. Büyük kısmı tamamlanan ve sadece iç raflarının montaj aşaması kalan ‘Kitabüs’ adındaki mobil kütüphane, istek doğrultusunda diğer ilçelere de giderek, öğrencilere kitap okuma alışkanlığını aşılayacak. Yaklaşık 40 bin liraya mal edilen ve yapımı 2 ay süren mobil kütüphane, insanların şimdiden dikkatini çekiyor.

Alankent Eğitim Kültür Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Güney, bütün öğrencileri kitap ile buluşturmak ve okuma alışkanlığını aşılamak adına böyle projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Kütüphane ile ilgili daha önce geniş kapsamlı Z kütüphane başlamıştı. Biz bunu sonradan daha da genişletmek için dernek yönetimine sunduk, herkese ulaşmak istedik. Yönetimimizde bu konuda bize destek verdi ve böyle bir karara vardık. Onlar da olumlu bulunca hep beraber bu hale gelmiş bulunuyoruz. Şuan kütüphanemiz tam olarak bitmedi ama kısa bir işimiz kaldı. Dernek olarak, bu araç ile piknikte de olsa her yerin okul olduğunu düşünüyoruz” dedi.