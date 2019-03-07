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"Bu muhalefetin çalıştığını gördünüz mü?"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 21:36 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Bu muhalefet nerede? Bu muhalefetin çalıştığını gördünüz mü? Muhalefetin çalıştığını, sahada bir çözüm ve bir proje ürettiğini, Türkiye'nin geleceğine dair bir cümlelerini duydunuz mu? PKK, FETÖ, YPG ve PYD'ye bir tek laf ettiğini duydunuz mu?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu muhalefet nerede? Bu muhalefetin çalıştığını gördünüz mü? Muhalefetin çalıştığını, sahada bir çözüm ve bir proje ürettiğini, Türkiye'nin geleceğine dair bir cümlelerini duydunuz mu? PKK, FETÖ, YPG ve PYD'ye bir tek laf ettiğini duydunuz mu?" dedi.

Ünal, beraberindeki AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş ile Adıyaman'ın Tut ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Ünal, Tut ilçesine yapılacak yatırımları anlatarak, ilçeye Türkiye'nin her yerinden turist gelebileceğini belirtti.

Muhalefeti eleştiren Ünal, "CHP bugüne kadar ne yapmış? Taş üstüne taş mı koymuş? Bir çivi mi çakmış? Bugüne kadar bu milletin derdiyle dertlenmiş mi? CHP demek çöp, çukur, çamur, kıtlık ve yokluk demek. Bugüne kadar dünya değişmiş, CHP değişmiyor. İşçilerin maaşını ödemiyor. İzmir'e gidin körfezde kokudan geçilmiyor. Kendi iç kavgalarından başka bir işleri yok." dedi.

Ünal, konuşmaların ardından seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ünal ve beraberindekiler daha sonra Adıyaman'da Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde partililerle basına kapalı bir araya geldi. Görüşmenin ardından Ünal ve beraberindekiler, AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek, partililerle buluştu.

Ünal, burada yaptığı konuşmada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir gayretle sahada çalıştığını belirterek, şunları belirtti:

"Bu muhalefet nerede? Bu muhalefetin çalıştığını gördünüz mü? Muhalefetin çalıştığını, sahada bir çözüm ve bir proje ürettiğini, Türkiye'nin geleceğine dair bir cümlelerini duydunuz mu? PKK, FETÖ, YPG ve PYD'ye bir tek laf ettiğini duydunuz mu? Ama söz konusu AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olunca her türlü çirkin dili ifadeyi kullanıyorlar. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olarak bizler 17 yıldan beri sizlerle beraber bu ülkeye hizmet etmekten başka ne yaptık? Dertleri çözmekten, Türkiye'yi ayağa kaldırmaktan, Türkiye'yi tam bağımsız bir ülke yapmak için gecemizi ve gündüzümüzü katmaktan başka ne yaptık? Çalıştık. "

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Adıyaman Mahir Ünal seçim

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