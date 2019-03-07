AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu muhalefet nerede? Bu muhalefetin çalıştığını gördünüz mü? Muhalefetin çalıştığını, sahada bir çözüm ve bir proje ürettiğini, Türkiye'nin geleceğine dair bir cümlelerini duydunuz mu? PKK, FETÖ, YPG ve PYD'ye bir tek laf ettiğini duydunuz mu?" dedi.

Ünal, beraberindeki AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş ile Adıyaman'ın Tut ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Ünal, Tut ilçesine yapılacak yatırımları anlatarak, ilçeye Türkiye'nin her yerinden turist gelebileceğini belirtti.

Muhalefeti eleştiren Ünal, "CHP bugüne kadar ne yapmış? Taş üstüne taş mı koymuş? Bir çivi mi çakmış? Bugüne kadar bu milletin derdiyle dertlenmiş mi? CHP demek çöp, çukur, çamur, kıtlık ve yokluk demek. Bugüne kadar dünya değişmiş, CHP değişmiyor. İşçilerin maaşını ödemiyor. İzmir'e gidin körfezde kokudan geçilmiyor. Kendi iç kavgalarından başka bir işleri yok." dedi.