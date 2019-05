Bu mutfaktaki kazanlar 2 bin 600 hayvan için kaynıyor

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda yaşayan 135 türde 2 bin 600 hayvan için özenle hazırlanan yemekler barınaklara bırakılıyor. Bir kazanda 100 yumurta, diğer kazanda 25 kilo patates kaynıyor. Kasalarda 400 kilo meyve-sebze, tezgahta 250 kilo et ve balık; çuvallarda da kuru meyve ve çerezler hazır bekliyor.

İzmir’de ziyaretçi akınına uğrayan İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda 135 türde 2 bin 600’e yakın hayvan bulunuyor. Tüm bu hayvanların yiyeceği yemekler ise 4 kişi tarafından hazırlanarak barınaklara bırakılıyor. Yılda yaklaşık 2 milyon TL’lik bir bütçe ayrılan yiyecekler, sabahın erken saatlerinden itibaren hummalı bir çalışma ile özenle hazırlanıyor. Ayı, lemur, maymun ve merkatların çok sevdiği yumurtalardan 100 adedi kazanda kaynamaya koyulurken, diğer kazanda da günde 25 kilo patates hayvanların afiyetle yemesi için haşlanıyor. Soğuk hava deposunda bulunan 400 kilo meyve ve sebze de her gün barınaklara bırakılmak üzere dolaptan çıkarılarak kasalara yerleştiriliyor. Etçil hayvanlar için ise günde 250 kilo et hazırlanıyor. Pelikanların gözdesi balık, haftada üç gün olmak üzere 10 kilo temin ediliyor. Tüm bunların yanı sıra süt, peynir, bal, kuru meyve, çerez ve otlar da İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın sevimli üyeleri için hazırlanıyor.