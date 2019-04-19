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Bu müze Türkiye’de bir ilk olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:19 | Son Güncelleme

Dünya ve Türkiye’nin sayılı medikal cerrahi alet üretim merkezlerinden biri olan Samsun’da, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ’Medikal Cerrahi Aletler Müzesi’nin yapımında sona gelindi.2016 yılında Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan tescilli lokomotif tamir atölyesi binasının “Medikal Cerrahi Aletler Müzesi” olarak kullanılmak üzere esaslı onarımının yapılması için Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Bu müze Türkiye’de bir ilk olacak

Dünya ve Türkiye’nin sayılı medikal cerrahi alet üretim merkezlerinden biri olan Samsun’da, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ’Medikal Cerrahi Aletler Müzesi’nin yapımında sona gelindi.
2016 yılında Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan tescilli lokomotif tamir atölyesi binasının “Medikal Cerrahi Aletler Müzesi” olarak kullanılmak üzere esaslı onarımının yapılması için Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Türkiye’de bir ilk olacak Medikal Cerrahi Aletler Müzesi inşaatı, bitim aşamasına geldi.
Yapı kullanım alanı 1415 metrekare olan tescilli yapının restorasyon projeleri, Samsun Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından hizmet alımı yapılarak hazırlattırıldı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. Proje tamamlandığında müze ile Samsun’un geçmişten bugüne cerrahi alet üretimindeki geçtiği aşamalar, ziyaretçilere anlatılacak. Ayrıca cerrahi el aletleri üretiminde kullanılan araç ve gereçler de müzede yer alacak.

Aletlerin nasıl üretildiği canlı görüntülerle gösterilecek
Öte yandan müzede cerrahi el aletlerinin ne şekilde üretildiğine dair canlı görüntüleri gösterilecek. Müze ile birlikte Samsun’un turizmine destek, cerrahi el aletleri sektörünün de bilinirliliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Müzenin faaliyete geçmesinin ardından atıl durumda olan eski TCDD Atölye Binası’nın restorasyonu ile tarihi geçmişe güzellik katılması planlanıyor.

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