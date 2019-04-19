Bu müze Türkiye’de bir ilk olacak

Dünya ve Türkiye’nin sayılı medikal cerrahi alet üretim merkezlerinden biri olan Samsun’da, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ’Medikal Cerrahi Aletler Müzesi’nin yapımında sona gelindi.

2016 yılında Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan tescilli lokomotif tamir atölyesi binasının “Medikal Cerrahi Aletler Müzesi” olarak kullanılmak üzere esaslı onarımının yapılması için Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Türkiye’de bir ilk olacak Medikal Cerrahi Aletler Müzesi inşaatı, bitim aşamasına geldi.

Yapı kullanım alanı 1415 metrekare olan tescilli yapının restorasyon projeleri, Samsun Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından hizmet alımı yapılarak hazırlattırıldı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. Proje tamamlandığında müze ile Samsun’un geçmişten bugüne cerrahi alet üretimindeki geçtiği aşamalar, ziyaretçilere anlatılacak. Ayrıca cerrahi el aletleri üretiminde kullanılan araç ve gereçler de müzede yer alacak.