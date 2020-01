Bu müze Türkiye’de tek

Türkiye’de ilk ve tek olan Ankara Veteriner Anatomi Müzesi’nde 75 farklı türe ait mumyalanmış hayvan, hayvan organları ve iskeletleri bulunuyor. 4 süren zorlu bir çalışmanın ardından hiç bir canlıya zarar verilmeden hazırlanan bu özel müzede, eski Amerika Başkanı Harry Truman’ın 1950 yılının Şükran Günü’nde 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye hediye etiği hindinin iskeleti de yer alıyor. Ankara Veteriner Anatomi Müzesi, 2013 yılında kapılarını açmıştı.Hiçbir canlıya zarar verilmeden oluşturulan müzede Türkiye’nin dört bir yanında bulunan milli park ve hayvanat bahçelerinde ölen hayvanlardan doldurulmuş örnekler, hayvan iskelet ve organları bulunuyor. Her yaştan ziyaretçinin ilgisini çeken örnek müze; fakülte öğrencileri için önemli bir tecrübe kaynağı oluyor. Mumyalama ve farklı bir çok teknikle hazırlanan iskelet ve organlar, aylar süren çalışmanın ardından müzeye kazandırılıyor. Bu sürece öğrenciler de dahil ediliyor.eski Amerika Başkanı Harry Truman’ın 1950 yılının Şükran Günü’nde 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye hediye etiği hindinin iskeleti de müzede bulunuyor.

"Bu müzenin oluşturulmasında bize kendi öğrencilerimiz de çok büyük destek sağlıyor"

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Ekim, bu müzenin Türkiye’de halk açık olan ilk ve tek veteriner anatomi müzesi olduğunu vurgulayarak, “Bu müzede her yaş için uygun farklı farklı örneklerimiz var iskeletlerden tutunda doldurulmuş örneklere farklı hayvan örneklerine birçok öğretici aynı zamanda eğitici örneği burada bulabilirler. Öğrencilerimize teorik derslerde verdiğimiz tüm bilgileri öğrencilerimiz uygulamalı bir sınıfmış gibi buraya inip burada birer bir eğitimini yapma, yaşayarak öğrenme şansı yakalıyorlar. Bu müzenin oluşturulmasında bize kendi öğrencilerimiz de çok büyük destek sağlıyorlar” dedi.

“500’ün üzerinde ve 75 farklı türe ait örneğimiz mevcut"

Müzede anaokulları, ilkokullar ve ortaokullar için de ayrı eğitim programları yer aldığını belirten Ekim müzenin hazırlanmasında hiç bir canlıya zarar verilmediğini kaydederek, "500’ün üzerinde ve 75 farklı türe ait örneğimiz mevcut. Burası yaşayan bir müze; burada her an örnekler bozulmaya devam ediyor. Bunların çok özel şartlarda insan sağlığına hiçbir zarar vermeyen ürünlerle, kimyasallarla sürekli bakımı gerekiyor. Dolayısıyla her ay müzeyi kapatarak hepsinin tek tek bakımını yapıyoruz. Yaşayan müzeyi sürekli yaşar halde tutmaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerimizden yüzde 90’dan fazlasını çocuklar oluşturuyor. En çok gurur duyduğumuz özelliklerden biride şu; bu müzenin yapımında tamamlanmasında ve devam ettirilmesinde elde edilen bütün bu türlerde bir tane ortak özellik var biz hiçbir şekilde canlı bir hayvana zarar vermedik. Bu bizim en gurur duyduğumuz özelliklerimizin de başında geliyor” diye konuştu.