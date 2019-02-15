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Bu müzede tarih ve kültürle birlikte gelenekler de yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 16:11 | Son Güncelleme

Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi tarafından hayata geçirilen ‘Gelenek ve Göreneklerimizi Yaşatıyoruz’ projesi kapsamında Pazaryeri Bozası ile Osmanlı’dan günümüze gelen şıra yapılarak ziyaretçilere dağıtıldı.Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi’nde yapılan etkinlikler devam ediyor.

Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi tarafından hayata geçirilen ‘Gelenek ve Göreneklerimizi Yaşatıyoruz’ projesi kapsamında Pazaryeri Bozası ile Osmanlı’dan günümüze gelen şıra yapılarak ziyaretçilere dağıtıldı.
Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi’nde yapılan etkinlikler devam ediyor. ’Gelenek ve Göreneklerimizi Yaşatıyoruz’ projesi kapsamında geçen yıllarda patenti alınan Pazaryeri Bozası ile Osmanlı’dan günümüze gelen şıra müzeyi ziyaret edenlere ikram edildi. Yöresel kıyafet giyen kızlar tarafından ikram edilen boza ve şıra ziyaretçiler tarafından beğeniyle içildi. Ayrıca müze içerisinde yine eski geleneklerden olan ve satıcılar tarafından sıkça kullanılan ’boza’ seslenişi de canlandırıldı.

"Müzeye gelenlere Osmanlı Dönemi’nden şıra ve boza ikram ettik"
Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "Bugün de şıra ve boza günü diye planladık. Dışarıdan şehrimize gelen gezi için gelen turistlerimize Osmanlı Dönemi’nden şıra ve boza ikram ettik. Eski geleneklerimizi tanıtım yapmak için her hafta yaptığımız bir etkinliğimiz bu bizim. Bu haftayı da boza ve şıra olarak belirledik. Her hafta yine eski gelenek ve göreneklerimizden devam eden el sanatları da dahil olmak üzere devam ediyor" dedi.

"Girişte sergilediğimiz bozacı ve şıracı alanını bugün canlandırmak istedik"
Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Müdiresi Yurdanur Kırlı ise etkinliklerinin devam ettiğini belirterek, "Girişte sergilediğimiz bozacı ve şıracı alanını bugün canlandırmak istedik. Aynı zamanda bu alan fotoğraf çekim alanımızdır. Dönem olarak da şu an kışın çok lezzetli olan yöresel içeceğimiz boza zamanı. Biz de istedik ki bugün böyle bir etkinlik yapalım. Müzemize gelen ziyaretçilerimiz hem bozamızın tadına baksınlar hem de Osmanlı şerbetinin şıranın tadına baksınlar içsinler istedik. Bunları biz geleneklerimizi yaşatıyoruz projesi kapsamında yapıyoruz. Bu sene ikinci yılımız ve dördüncü etkinliğimiz. Bu etkinliklerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, ziyaretçilere kendi elleri ile boza ve şıra ikram etti.

Bu müzede tarih ve kültürle birlikte gelenekler de yaşatılıyor

Bu müzede tarih ve kültürle birlikte gelenekler de yaşatılıyor

Bu müzede tarih ve kültürle birlikte gelenekler de yaşatılıyor

Bu müzede tarih ve kültürle birlikte gelenekler de yaşatılıyor

Bu müzede tarih ve kültürle birlikte gelenekler de yaşatılıyor

Bu müzede tarih ve kültürle birlikte gelenekler de yaşatılıyor

Bu müzede tarih ve kültürle birlikte gelenekler de yaşatılıyor

Bu müzede tarih ve kültürle birlikte gelenekler de yaşatılıyor

Bu müzede tarih ve kültürle birlikte gelenekler de yaşatılıyor

Bu müzede tarih ve kültürle birlikte gelenekler de yaşatılıyor

Bu müzede tarih ve kültürle birlikte gelenekler de yaşatılıyor

Bu müzede tarih ve kültürle birlikte gelenekler de yaşatılıyor

Bu müzede tarih ve kültürle birlikte gelenekler de yaşatılıyor

Bu müzede tarih ve kültürle birlikte gelenekler de yaşatılıyor

Bu müzede tarih ve kültürle birlikte gelenekler de yaşatılıyor
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