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Bu Müzede Yarım Milyon Poster Sergileniyor

18.08.2018 21:57 | Son Güncelleme

Çok fazla müze aynı anda 500 bin eser sergilediğini söyleyemez ama New York’taki poster müzesi bunu yapıyor. 1973 yılında tutkulu bir koleksiyoncu tarafından açılan müze dünyanın en büyük poster koleksiyonuna sahip.

Bu Müzede Yarım Milyon Poster Sergileniyor

Çok fazla müze aynı anda 500 bin eser sergilediğini söyleyemez ama New York’taki poster müzesi bunu yapıyor. 1973 yılında tutkulu bir koleksiyoncu tarafından açılan müze dünyanın en büyük poster koleksiyonuna sahip.

İnanması zor olabilir ama bu küçük müze yarım milyon postere ev sahipliği yapıyor. Poster müzesindeki koleksiyon son derece değişken. Buradaki herşey aynı zamanda satılık ve müzenin sahibi Philip Williams sürekli olarak yeni poster arayışı içinde. Ama Williams, oldukça da seçici bir koleksiyoncu. 45 yıllık müze Jules Chéret, Toulouse-Lautrec, Matisse, Chagall ve Dali gibi ünlü sanatçıların orijinal eserlerine de sahip.

Philip Williams için bir müze açmak kolay bir karar olmamış. Eskiden bir inşaat işçisi olan Williams, 1960’larda işten ayrılmış ve yeni iş konusunda bir risk almış: “Tamamen parasız kalmıştım. Yenilenmekte olan bir otelin alt katındaki malzemeleri satın aldım. Herşey kutuların içindeydi ve bu kutuların içinde Wright kardeşlerin yazdığı üç mektup buldum. Bu mektupları 1200 dolara sattım. 45 yıl önce bu gerçekten büyük paraydı.”

Bu alışveriş sadece ona para kazandırmakla kalmadı aynı zamanda seyahat edip değerli parçalar arama imkanı verdi: “Özellikle Rus ve ilginç siyasi posterlerin en büyük alıcılarından biri haline geldim. Burada binlerce harika Rusça posterim var. Çoğunun fiyatı, 4 dolarla 900 dolar arasında değişiyor.”

Buradaki en ucuz poster 20 dolar ama meraklıları az bulunan eserler için binlerce dolar harcayabilir. Williams bunun güzel bir yatırım olduğunu söylüyor. Bazı posterlerin değeri zamanla artıyor. Örneğin Williams sanatçı Cassandra’nın poster koleksiyonuna sahip ve her bir poster 500 bin dolara satıldı.

Sanatsever Alexandra Ortiz buraya kendi ülkesinden posterler bulmak için geliyor: “Buraya resmen hayran oldum. 60’lı yıllardan, protesto döneminden Puerto Rico posterleriyle ilgileniyorum. Renkleri ve yazı karakterlerini seviyorum. 1969 doğumluyum ve o yıldan kalma bir poster bakıyorum. Sadece üç tane var o yıldan ancak çok pahalılar, ama çok beğendim.”

Müzenin alt katında Williams ve ekibi posterleri yeniliyor.

Ona inanan müşterileri ve nadir parçalarına rağmen Williams’ın bu galerisi bulunduğu mekandan çıkmak zorunda kalabilir. Mekanın kirası artıyor ve Williams buna daha uzun süre dayanamayabilir. Ama Williams yine de bu işe girdiği için pişman değil ve kendisine böyle bir meslek seçtiği için de çok mutlu.

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