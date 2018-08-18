Bu Müzede Yarım Milyon Poster Sergileniyor

Çok fazla müze aynı anda 500 bin eser sergilediğini söyleyemez ama New York’taki poster müzesi bunu yapıyor. 1973 yılında tutkulu bir koleksiyoncu tarafından açılan müze dünyanın en büyük poster koleksiyonuna sahip.

İnanması zor olabilir ama bu küçük müze yarım milyon postere ev sahipliği yapıyor. Poster müzesindeki koleksiyon son derece değişken. Buradaki herşey aynı zamanda satılık ve müzenin sahibi Philip Williams sürekli olarak yeni poster arayışı içinde. Ama Williams, oldukça da seçici bir koleksiyoncu. 45 yıllık müze Jules Chéret, Toulouse-Lautrec, Matisse, Chagall ve Dali gibi ünlü sanatçıların orijinal eserlerine de sahip.

Philip Williams için bir müze açmak kolay bir karar olmamış. Eskiden bir inşaat işçisi olan Williams, 1960’larda işten ayrılmış ve yeni iş konusunda bir risk almış: “Tamamen parasız kalmıştım. Yenilenmekte olan bir otelin alt katındaki malzemeleri satın aldım. Herşey kutuların içindeydi ve bu kutuların içinde Wright kardeşlerin yazdığı üç mektup buldum. Bu mektupları 1200 dolara sattım. 45 yıl önce bu gerçekten büyük paraydı.”