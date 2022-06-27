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Bu nasıl anne! 3 yaşındaki çocuğunu öldürüp, derin dondurucuya koymuş

27.06.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşanan bir olay herkesi dehşete düşürdü. Detroit kentinde gelen ihbar üzerine bir evin bodrum katında inceleme yapan polis, derin dondurucunun içinde 3 yaşında bir çocuk cesedi buldu. Soruşturma başlatan polis, katil zanlısı olarak çocuğun annesi Azuradee France'ı gözaltına aldı. 31 yaşındaki kadın, yapılan soruşturmanın ardından hapse atılırken, Wayne County Savcısı Kym Worthy, "Bu davadaki iddia edilen gerçekler, duygusuz olanları bile hayrete düşürdü." dedi.

Bu nasıl anne! 3 yaşındaki çocuğunu öldürüp, derin dondurucuya koymuş

ABD'de yaşanan korkunç olay "Bu nasıl anne!" dedirtti. Michigan eyaletinde Detroit kentinde polis, bir binanın bodrum katındaki derin dondurucuda 3 yaşında bir çocuğun cansız bedenini buldu.

31 YAŞINDAKİ ANNE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, çocuğun annesi Azuradee France cinayet, çocuk istismarı, işkence ve bir kişinin ölümünü gizlemek suçlarından gözaltına alındı.

SAVCI WORTHY: "GERÇEKLER, DUYGUSUZ OLANLARI BİLE HAYRETE DÜŞÜRDÜ"

31 yaşındaki kadın, yapılan soruşturmanın ardından hapse atılırken, Wayne County Savcısı Kym Worthy, "Bu davadaki iddia edilen gerçekler, duygusuz olanları bile hayrete düşürdü. Çocuklarımız sadece silahlı şiddetten değil, evde onlarla birlikte yaşayan katiller yüzünden de risk altında olmaya devam ediyor" dedi.

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"KEŞKE ONU KURTARABİLSEYDİM"

Ailenin kapı komşusu Cheryl Hardy ise çok yakında oturduğunu ve yardım edebilmeyi çok istediğini söyleyerek, "Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Keşke onu kurtarabilseydim" dedi.

Çocuğun nasıl ve ne zaman öldüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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