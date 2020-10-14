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  4. Bu nasıl anne! Bir çift bot uğruna çocuğunu satışa çıkardı

Bu nasıl anne! Bir çift bot uğruna çocuğunu satışa çıkardı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2020 15:18 | Son Güncelleme

Rusya'da yaşayan Luiza Gadzhieva adındaki kadın, yeni bir çift bot almak istediği için bir haftalık kızını karaborsada satmaya çalıştı.

Bu nasıl anne! Bir çift bot uğruna çocuğunu satışa çıkardı

25 yaşındaki Rus kadın, yeni bir çift çizme alabilmek için yeni doğan kızını karaborsada 3 bin sterline (30.932 TL) satışa çıkardı.

Üç çocuğu daha olan Gadzhieva, bir haftalık bebeğinin satacağı duyurusunu internette yapıp, çocuğu evlat edinecek ebeveynler aradığını söylemişti.

Ancak Gadzhieva, alıcı kılığına giren kolluk kuvvetleri tarafından bir operasyonda yakalandı. Moskova'da bir kafede kız bebeğini alıcılara teslim ettikten sonra yüzünü saklayarak videoya alındı. Polisler, parayı aldıktan sonra 25 yaşındaki kadının çocuğu müşteriye teslim ettiğini ve bir makbuz yazdığını söylüyor. Müşteriye satma kelimesinin hoş olmadığını da söyleyen kadın, neden bunu yaptığı sorusuna baş edemedim cevabını veriyor.

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SUÇUNU KABUL ETTİ

Polis görüntüleri, Gadzhieva'nın dedektifler tarafından sorgulanırken utanç içinde başını sakladığını gösteriyor. Gadzhieva sorgu sırasında tamamen suçunu kabul etti ve tutuklandı.

Şu anda çocuğun hayatı tehlikede değil ve soruşturma devam ediyor.

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