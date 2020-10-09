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Bu nasıl baba! 10 yaşındaki çocuğuna, arkadaşının evini soydurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 08:56 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir şahıs, 10 yaşındaki çocuğunu demir parmaklıklardan geçirterek eve sokan baba, içeride bulunan para ve altınları çaldırttı. Soyulan evin, şüphelinin arkadaşına ait olduğu öğrenilirken, şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Bu nasıl baba! 10 yaşındaki çocuğuna, arkadaşının evini soydurdu

Edinilen bilgiye göre olay Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre Ü.A. ve 10 yaşındaki oğlu S.A., ev sahibi H.B.'nin evde olmadığı sırada eve geldi. Ü.A., arkadaşı H.B'ye ait evin kapısını çalıp, kendisinin evde olmadığını fark ettiği esnada, oğlu S.A.'yı demir parmaklıklar arasından eve soktu. Oğlu S.A.'yı yönlendiren baba Ü.A., mutfak tezgahının altındaki 15 çeyrek altın ve 500 lira nakit paranın bulunduğu pet şişeyi aldırdı. Pet şişe ile babası Ü.A.'nın yanına gelen S.A., girdiği şekilde demir parmaklıkların arasından çıktı. Daha sonra baba ve oğul olay yerinden motosiklet ile ayrıldı. Olaydan bir süre sonra eve gelen H.B., mutfak tezgahının altında altın ve paraları göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede, hırsızlık yapan kişilerin evin kapı ve pencerelerini zorlamadan girdikleri, çalınan altın ve paraları kolaylıkla bulmaları üzerine polis soruşturma başlattı.

ARKADAŞININ EVİNİ SOYMUŞ

Komşuların ifadesine başvuran polis, bir erkek şahsın, yanında küçük bir çocukla evin kapısına geldiğini söyledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ü.A. ve S.A.'nın görüntülerine ulaştı. Ev sahibine gösterilen görüntülerde, Ü.A.'nın arkadaşı olduğunu belirtmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis tarafından yakalanan Ü.A.'nın emniyette suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Öte yandan, yaşı küçük olan oğlu S.A.'nın serbest bırakıldığı belirtildi. Çalınan altınlar ise H.B.'ye geri iade edilirken, Ü.A.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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