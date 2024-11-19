'Bu nasıl baba' dedirten caninin savunması da skandal! Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı: "Asla zarar vermem"

Çocuklarının boğazına bıçak dayadığı anları görüntülü görüşmede boşanma aşamasındaki eşine izleten Ş.A. kendini "Görüntüler eski" diye savundu. Çocuklarını sevdiğini, asla zarar vermeyeceğini söyleyen şahıs basın mensuplarının sorularına "Ben kimseye bir şey yapmadım" diyerek yanıt verdi.

EŞİNE CANLI CANLI İZLETTİ

Olay, dün öğle saatlerinde Karabağlar ilçesinde meydana geldi. İzmir'de otururken geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma A., 2 çocuğunu eşi Ş. A.'ya bırakıp Burdur'a gitti.

Ş. A., eşi Fatma A.'yı görüntülü arayarak yanında kalan çocukları Y.C.A. ve B.A.'nın boğazına bıçak dayayıp tehdit etti.

Anne Fatma A., bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu.

İhbarla harekete geçen emniyet ve savcılık, baba Ş. A.'yı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar ise devlet korumasına alındı.

VALİLİK OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Valiliği, açıklamasında 'Bazı sosyal medya hesaplarında 18.11.2024 tarihinde (bugün) paylaşılan görüntülerde, Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşi F.A.'yı görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin iki erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. ile ilgili adli işlemler devam etmektedir.' denildi.

SKANDAL İFADE

Ş. A., emniyetteki ifadesinde şöyle konuştu:

"Eşimle sorunlar yaşıyoruz, beni terk etti. Çocukları vermek istedim, kabul etmedi. Annemin de desteği ile beraber bakıyoruz. Söz konusu görüntüler eski. Eşimle yaşadığım bir tartışma sonucu yaşandı. Çocuklarımı seviyorum, asla zarar vermem" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere emniyet binasından çıkartılan Ş.A., basın mensuplarının sorularına da "Ben kimseye bir şey yapmadım" diye cevap verdi.

TUTUKLANDI

Zanlı Şiyar A., sevk edildiği hakimlikçe "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

(DHA-İHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır