Bu nasıl canilik! Boşanma aşamasındaki eşi çocuğunun boğazına bıçak dayadı! O anne konuştu: "O an bir şey yapabileceğini anladım"

Burdur'da yaşayan ve zanlının dün tutuklanmasının ardından İzmir'e gelen Fatma A. (26), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınan çocuklarıyla görüşmek için Karşıyaka Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne geldi. Çocuklarıyla buluşan ve nakil işlemleri için yetkililerle görüşen anne, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

"YILLARDIR EŞİMDEN ŞİDDET GÖRÜYORUM"

Eşiyle boşanma aşamasında olduğunu anlatan Fatma A, "Yıllardır eşimden şiddet görüyordum. Kendisinden şikayetçi oldum, uzaklaştırma kararı aldırdım. Ağustos ayında bana bıçak çekti. Çocukları alamadan kaçmak durumunda kaldım. Çocuklarımı almak istedim ama alamadım. O süre zarfında bir yerde işe başladım. Sürekli beni tehdit ediyordu. Hakarette bulunuyordu. İki gün önce 3 yaşındaki oğluma bıçak dayadı, şiddet uyguladı. Çok şükür tutuklanıp cezaevine girdi." diye konuştu.

"BENİ ARADIĞINDA BİR ŞEY YAPABİLECEĞİNİ ANLADIM"

Fatma A, olay günü eşi tarafından tekrar tehdit edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Beni aradığı sırada o an bir şey yapabileceğini anladım. Hemen ekran kaydını almaya başladım. Nasıl böyle canileştiğini anlamıyorum. Umarım cezaevinden çıkmaz. Çocuklarımı alıp Burdur'da veya başka bir yerde hiç önemli değil yeni bir hayat kurmak, çalışıp çocuklarıma bakmak istiyorum. Bunun için de çocuklarımın bir an önce bana verilmesini istiyorum. Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Benim onlara ihtiyacım var."

KORKUNÇ OLAY

Burdur'da bulunan Fatma A, önceki gün İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Şiyar A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurmuştu.

Şikayet üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmış, gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır