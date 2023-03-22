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  4. Bu nasıl eğlence! Çektikleri video hayrete düşürdü: Elindeki silahla önce havaya sonra arkadaşına doğru ateş etti

Bu nasıl eğlence! Çektikleri video hayrete düşürdü: Elindeki silahla önce havaya sonra arkadaşına doğru ateş etti

22.03.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir grubun eğlence maksatlı çektiği video hayrete düşürdü. Yaşları 18’in altında olduğu görülen çocuklardan birisi eline aldığı tabancayla önce havaya daha sonrasında ise arkadaşına yakın mesafeden ateş etti.

Sakarya’da 4 arkadaş eğlence için tehlikeli bir videoya imza attı. Sapanca ilçesinde kaydedildiği belirtilen görüntüde yaşları 18’in altında olduğu görülen çocuklardan biri eline aldığı kuru sıkı tabanca ile önce havaya, daha sonrasında ise yakın mesafeden arkadaşına doğru ateş etti. Tehlikeli eğlence ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; 1 kişinin eline aldığı tabanca ile önce havaya ateş açması yer alıyor. Daha sonrasında tabancayı yönelttiği arkadaşının kaçmasına rağmen arkasından yakın mesafeden ateş ettiği anlar görülüyor.

(İHA)

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