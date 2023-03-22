Bu nasıl eğlence! Çektikleri video hayrete düşürdü: Elindeki silahla önce havaya sonra arkadaşına doğru ateş etti

Sakarya’da 4 arkadaş eğlence için tehlikeli bir videoya imza attı. Sapanca ilçesinde kaydedildiği belirtilen görüntüde yaşları 18’in altında olduğu görülen çocuklardan biri eline aldığı kuru sıkı tabanca ile önce havaya, daha sonrasında ise yakın mesafeden arkadaşına doğru ateş etti. Tehlikeli eğlence ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; 1 kişinin eline aldığı tabanca ile önce havaya ateş açması yer alıyor. Daha sonrasında tabancayı yönelttiği arkadaşının kaçmasına rağmen arkasından yakın mesafeden ateş ettiği anlar görülüyor.

(İHA)

