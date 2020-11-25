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  4. Bu nasıl iş? Yenidoğan bebeği gelinliğin kuyruğunda gören bakakaldı

Bu nasıl iş? Yenidoğan bebeği gelinliğin kuyruğunda gören bakakaldı

25.11.2020 11:50 | Son Güncelleme:
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Bu nasıl iş? Yenidoğan bebeği gelinliğin kuyruğunda gören bakakaldı

Reddit’te paylaşılan bir fotoğraf kullanıcıları hem şaşırttı hem de çok sinirlendirdi. 2014 yılında gerçekleşen bir düğünden olan fotoğrafta yenidoğan bebeğini gelinliğinin kuyruğuna koyan gelini haklı bulan biri, kullanıcıları çileden çıkardı.

Tennessee'de bir kadın, düğününde bebeğini gelinliğinin kuyruğunda taşıyınca olanlar oldu. Bu fotoğrafla ilgili ilk tartışma düğünün yapıldığı 2014 yılında gerçekleşmişti. Shona Carter-Brooks , yeni doğmuş bebeğini düğün gününün bir parçası yapma çabasıyla 1 aylık kızı Aubrey'yi elbisesinin arkasına bağladı ve onu koridorda sürükledi.

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Reddit kullanıcılarından biri 2014 yılından tartışmalı fotoğrafı yeniden paylaşarak gündeme getirdi. Gelinin kendi bebeği olduğu için düğününde de istediğini yapabileceğini söyleyen bir kullanıcı, diğer kullanıcıları çileden çıkardı.

Fotoğrafı gören sinirli kullanıcılardan bazıları şu yorumları yaptı:

"Lütfen Tanrım, bana bunun yaşayan bir bebek olmadığını söyleyin… Ve eğer öyleyse, bebeği kurtarmak için peşinden koşan kimse yok mu?"

"Aman Tanrım! Neden? Ve neden kimse o zavallı bebeği yerden kaldırmadı."

BEBEĞİ GELİNLİĞİN KUYRUĞUNA KOYAN ANNE KONUŞTU

Konu yeniden gündeme gelince o bebeğin annesi olan kadın konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Bunun bir gelenek olduğunu söyleyen kadın, "İsa Mesih yanımızda her şey yolunda gittiği sürece istediğimiz zaman istediğimizi yaparız" dedi. Kadının bu açıklaması pek çok kişiyi yeniden sinirlendirdi.

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Yenidoğan bebeğin yerde o şekilde sürünmesine karşı çıkanlar, anneyi sosyal medyada yerden yere vurdu.

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