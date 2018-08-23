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Bu nasıl kalabalık? Kuyruğun sonu gözükmüyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.08.2018 13:48 | Son Güncelleme

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar yıllık izin ve bayram tatili sonrası dönüş yoluna geçmesiyle Edirne'de büyük yoğunluk oluştu.

Sınır kapısında 7 kilometreyi bulan araç kuyruğunda kalan vatandaşlar saatlerce kuyrukta sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Edirne sınır kapısında büyük yoğunluk

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Yıllık izinlerini tamamlayıp dönüş yoluna geçen, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.
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Temmuz ayı ortalarında baba ocaklarına gelen gurbetçilerden izinlerini bitirenler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Hafta başında yaşadıkları ülkelerde olmak isteyen ve pazartesi iş başına yetişmek için yola çıkan gurbetçiler Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu.
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En çok yoğunluk ise Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanıyor. Bazı yerlerde 4'erli, 5'erli sıra halinde 7 kilometreye ulaşan araç kuyruğu nedeniyle vatandaşlar, uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Hava sıcaklığının artmasıyla özellikle bebekli aileler için kuyruk çileye dönüşüyor. 8-9 saat kuyrukta bekleyen gurbetçiler sınır kapılarını geçmelerinin ardından kendilerini bekleyen yüzlerce kilometrelik yolu da düşünüyor.
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BULGARİSTAN'IN GÜMRÜK SAHASI DOLU

BULGARİSTAN'IN GÜMRÜK SAHASI DOLU
Edirne'deki sınır kapılarında oluşan yoğunluğa Bulgaristan'ın cevap veremediği öğrenildi. Türk tarafından işlemleri kısa sürede tamamlanan vatandaşlar, Bulgaristan'ın gümrük sahasının dolu olması ve her aracın aranması nedeniyle geçiş için beklemeye devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle Edirne - Kapıkule yolunda da araçlar birikiyor. Türkiye'deki tatilinin ardından Almanya'ya dönen İbrahim Beyazkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini söyledi.
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Kapadokya ve sahilleri gezdiklerini belirten Beyazkuş, "Tatil iyiydi ama dönüş işi olmadı. Yaklaşık 7 saattir burada kuyrukta bekliyoruz. 1-2 saat daha bekleriz. Geride kalanlara sağlık ve mutluluk diliyorum." diye konuştu.
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'ACİL ÇARE BULUNMASI LAZIM'

'ACİL ÇARE BULUNMASI LAZIM'
Almanya'ya dönen Arif Zengin ise tatilini memleketi Kırşehir'de geçirdiğini ifade ederek, "Saat 03.00'ten beri sırada bekliyoruz. Gerçekten çile çekiyoruz. Buna acil çare bulunması lazım." dedi.
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Hollanda'ya giden Erdal Gökdemir de yıllık iznini ailesiyle Türkiye'de geçirdiğini dile getirdi. Kurban Bayramı'nı da akrabalarıyla birlikte geçirdiği için mutlu olduğunu anlatan Gökdemir, "Büyüklerimizi ziyaret ettik, bayramlaştık. Şimdi de dönüş yolundayız. Çok bekledik, 8 saattir kuyrukta bekliyoruz. Allah herkese hayırlı yolculuklar nasip etsin." şeklinde konuştu.
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Hollanda'ya dönen Cemal Kuş da tatilini ve Kurban Bayramı'nı Aksaray'da geçirdiğini aktardı. Dönüş yolunun çileli olduğunu aktaran Kuş, "Yaklaşık 10-12 saattir yolculuk yapıyorum, sınır kapısına ulaştık burada da uzun süredir bekliyoruz. Yetkililerin bir an önce bu kuyruklara çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.
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Edirne sınır kapısı kurban bayramı bayram bayram tatili Tatil

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