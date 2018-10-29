Bu nasıl kostüm? Partiye böyle gitti!

İngiltere'nin sosyetik isimlerinden biri olan reality şov yıldızı ZaraLena Jackson, Halloween kostümüyle tüm bakışları üzerine topladı.

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Halloween partisi kostümü olarak sadece iç çamaşırı, duvak ve spor ayakkabı giyen tasarımcı ZaraLena, kendisi gibi casur bir kostüm tercih eden arkadaşıyla beraber Londra sokaklarındaydı.