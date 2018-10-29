Bu nasıl kostüm? Partiye böyle gitti!

ZaraLena Jackson'ın Halloween kostümü olay oldu!
ZaraLena Jackson
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İngiltere'nin sosyetik isimlerinden biri olan reality şov yıldızı ZaraLena Jackson, Halloween kostümüyle tüm bakışları üzerine topladı.
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Ex On The Beach adlı şovun yıldızlarından Jackson, Londra'daki Swankeys adlı gece kulübüne giderken görüntülendi.
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Halloween partisi kostümü olarak sadece iç çamaşırı, duvak ve spor ayakkabı giyen tasarımcı ZaraLena, kendisi gibi casur bir kostüm tercih eden arkadaşıyla beraber Londra sokaklarındaydı.
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Zaralena'nın kendi adını verdiği bir kıyafet markası bulunuyor.