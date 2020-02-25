Bu nasıl öğretmen? Alkol alıp derse girdi, sonrası rezalet!

Rusya’da teknoloji dersi öğretmeni, alkollü bir şekilde sınıfa girince işinden oldu. Öğrencilerin kaydettiği görüntülerde, alkollü öğretmenin masanın üzerinde oturduğu ve dengesini kaybederek düştüğü ve uyuduğu görüldü.

Sınıfa alkollü gelince...

Olay, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde, 12 Şubat’ta meydana geldi. Teknoloji öğretmeni, sınıfa alkollü bir şekilde girdi.

Oturduğu masanın üzerinde öğrencilere bir şeyler söyleyen öğretmen, dengesini kaybederek sırt üstü masadan düşerek uyumaya başladı. O anlar öğrenciler tarafından kaydedildi.

Yerel medyaya konuşan okul müdürü Zulfiya Gilyazova, 2017 yılından bu yana okullarında öğretmenlik yaptığını söyledi. Okul Müdür, öğrencilerle arasının çok iyi olduğunu söylediği öğretmenle ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Olaydan sonra bize hasta olduğunu söylemişti. Belki de ailevi problemleri vardı, bize açıklamadı. Daha önce onu böyle görmemiştik” dedi.