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  4. Bu ne biçim hırsız? Çamaşırları astı, alışverişini dolaba yerleştirdi, yemek hazırladı... Giderken de "Endişelenme, mutlu ol, yemek ye" notu bıraktı

Bu ne biçim hırsız? Çamaşırları astı, alışverişini dolaba yerleştirdi, yemek hazırladı... Giderken de "Endişelenme, mutlu ol, yemek ye" notu bıraktı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.10.2024 11:47
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Klasik bir soygun beklemeyin, bu diğerlerinden çok farklı! Yemek'te yaptı, hırsızlıkta... Bir de evine girdiği kadına "Endişelenme, mutlu ol, yemek ye" notu bıraktı. Kadın yaşadıklarına inanamadı.

Bu ne biçim hırsız? Çamaşırları astı, alışverişini dolaba yerleştirdi, yemek hazırladı... Giderken de "Endişelenme, mutlu ol, yemek ye" notu bıraktı

Akıllara durgunluk veren olay Birleşik Krallık’ın Galler bölgesinde yaşandı. 36 yaşındaki Damian Wojnilowicz, hırsızlık yapma amacıyla bir kadının evine girdi.

BÖYLE HIRSIZA CAN FEDA

Wojnilowicz, evine girdiği kadının çamaşırlarını astı, market alışverişini dolaba yerleştirdi ve mutfakta yemek hazırladı. Giderken de hazırladığı yemekleri yemesi için kadına not bırakmayı ihmal etmedi. hırsız, "Endişelenme, mutlu ol, yemek ye" notuyla eve veda etti.

KUŞUNA YEM BİLE VERMİŞ

Kadın, işten döndüğünde evde bir gariplik olduğunu anldı. Bahçedeki eşyaların yerlerinin değiştiğini fark eden kadın, geri dönüşüm kutusu boşaltılmış ve kuş yemlikleri bile doldurulmuş görünce iyice şaşırdı. Ancak evin içindeki değişiklikler daha da ilginçti.

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GÜNDELİKÇİ TUTSA BU KADAR İŞ YAPMAZ

Hırsız dolaptaki malzemeleri kullanarak yemek yapmış, alışveriş torbasındaki ürünler buzdolabına yerleştirilmiş, eski mutfak eşyaları çöpe atıp yerine yenisini yerleştirmiş ve hatta diş fırçalarının başlıkları değiştirmiş. Evden ayrılırken de ev sahibinin ağızı tatlansın diye oturma odasında bir kase dolusu şeker bırakılmış.

Ev sahibi kadın ise gördüklerini bir süre atlatamadı. Korkan ev sahibi kadın bir kaç günü arkadaşlarının evinde geçirme kararı aldı.

TEKRARLADI

Wojnilowicz, olaydan kısa süre sonra başka bir evde de hırsızlık yaptı. Evin sahibi, cep telefonuna gelen güvenlik kamerası uyarısıyla Wojnilowicz’i fark etti. Ev sahibi hırsızın, duş aldığını, kıyafetlerini yıkadığını ve yemek yediğini fark etti.
Wojnilowicz, elinde bir kadehle sarhoş şekilde evden çıktı. Hırsız çok geçmeden yakalandı. DNA’sı ilk olay yerinde bulunarak kimliği tespit edildi.

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22 AY HAPİS CEZASI

Mahkemede, Wojnilowicz’in evsiz olduğu ve zor bir dönem geçirdiği belirtildi. İki hırsızlık suçlamasını kabul eden Wojnilowicz, Cardiff Kraliyet Mahkemesi tarafından 22 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakim Christian Jowett, bu olayların mağdurların evlerine ciddi bir müdahale olduğunu vurguladı.

Wojnilowicz’in daha önce saldırı, kamu düzenini bozma ve teslim olmama gibi suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Hırsız Birleşik Krallık
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