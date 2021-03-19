Bu ne cesareti? Halatları kalçasındaki piercinglere bağlayıp atladı

Sanki sadece elastik bir ipe bağlı bir köprüden atlamak midenizi karıştırmak için yeterli bir neden değilmiş gibi, bu cesur Rus bunu kalça piercinglerine bağlıyken yapmaya karar verdi.

Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde adrenalin tutkunu adam halatları kalçasındaki piercinglere bağlatarak Bungee Jumping yaptı.

''ACIYI HİSSETMEK İSTEDİM''

Life haber sitesine göre Rus adam bir deponun tepesinden 27 metre yükseklikten atladı. Gösteri sonrası konuşan çılgın Rus, 'Tüm acıyı hissetmek istedim'' dedi. Öyle ki ne kadar acı çektiği attığı çığlıklardan belli oluyor.



