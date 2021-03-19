HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bu ne cesareti? Halatları kalçasındaki piercinglere bağlayıp atladı

Bu ne cesareti? Halatları kalçasındaki piercinglere bağlayıp atladı

19.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bungee Jumping yeterince heyecan veren bir etkinlik ama Rus adam bunu görüldüğü üzere pek de yeterli bulmadı. Adrenalini bir adım daha ileriye götürdü ve halatları bel ve ayakları yerine kalçasındaki piercinglere bağlattı. Tahmin edebileceğiniz gibi, ne kadar acı çektiği attığı çığlıklardan belli oluyor.

Sanki sadece elastik bir ipe bağlı bir köprüden atlamak midenizi karıştırmak için yeterli bir neden değilmiş gibi, bu cesur Rus bunu kalça piercinglerine bağlıyken yapmaya karar verdi.

Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde adrenalin tutkunu adam halatları kalçasındaki piercinglere bağlatarak Bungee Jumping yaptı.

Screenshot_30

''ACIYI HİSSETMEK İSTEDİM''

Life haber sitesine göre Rus adam bir deponun tepesinden 27 metre yükseklikten atladı. Gösteri sonrası konuşan çılgın Rus, 'Tüm acıyı hissetmek istedim'' dedi. Öyle ki ne kadar acı çektiği attığı çığlıklardan belli oluyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfettiDünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfetti
Kocası detayı fark etmedi, belden aşağı fotoğrafını paylaştıKocası detayı fark etmedi, belden aşağı fotoğrafını paylaştı
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Sarıyer'de dehşet anları! Yaşlı kadın, geri manevra yapan aracın altında metrelerce sürüklendi

Dehşete düşüren anlar! Yaşlı kadını metrelerce sürükledi

Utanç veren an! Kocası detayı fark etmedi, belden aşağı fotoğrafını paylaştı

Kocası detayı fark etmedi, belden aşağı fotoğrafını paylaştı

Siyasetçinin 'yırtık kot' açıklaması ülkede akım yarattı!

Siyasetçinin 'yırtık kot' açıklaması ülkede akım yarattı!

Bağcılar'da yürekler ağza geldi! Bebeğin ezilmekten kurtulduğu anlar kamerada

Bebeğin ölümden döndüğü anlar! Yürekler ağza geldi

Sivas'ta topladığı paraları ekmeğin arasına saklayan dilenci şaşırttı

Ekmeğin arasından bakın ne çıktı! Ekipler bile şaştı kaldı

Sivas'ta korku dolu anlar! Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Ölümle burun buruna! O anlar saniye saniye görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.