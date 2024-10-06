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  4. Bu ne rezalet! Şantaj yüzünden kendini kesen kız sonrası utanmadan itiraf etti: "Paramızı böyle kazanıyoruz! Bir daha yaparım, kimse bizi durduramaz"

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06.10.2024 11:24
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Kendisine şantaj yapıldığı için vücudunu kesmek zorunda kaldığını açıklayan küçük kızın sosyal medyada paylaştığı ifşa videosu infial yaratırken şimdi de bir Discord kanalındaki skandal konuşmalar dehşete düşürdü. "Birkaç eşeği dövdürdük veya elini, kolunu kestirdik diye 80 milyona konu olduk" diyen maganda, utanmadan şantaj yaparak para kazandığını söyledi, "Bir daha olsa bir daha yaparım" dedi. Genç olduğu anlaşılan kişinin cüretkar konuşmaları sosyal medyada gündem haline geldi.

Türkiye korkunç bir haftayı sonlandırmak üzereyken insanın kanını donduran bir skandal daha patlak verdi. Önce küçük bir kız kendisine şantaj yapıldığı için vücudunu kesmek zorunda kaldığını açıkladı, şantaj yapanların isimlerini bir bir ifşa edip kendini kestikten sonraki fotoğraflarını paylaştı. Şimdiyse küçük kızın bahsettiği şantajcıları çağrıştıran bir konuşma ortaya çıktı.

MAFYA GİBİ KONUŞUYORDU! KÜÇÜK KIZIN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Bir yanda Narin Güran cinayeti, bir yanda Beyoğlu'ndaki taciz skandalı, bir yanda Semih Çelik adlı caninin iki kızı öldürmesi konuşulurken gündeme gelen şantaj skandalının ardından Discord'da yapılan konuşma duyanların ağzını açık bıraktı. Mafyavari bir edayla, öncülük ettiği grubun lideriymiş gibi konuşan "Nico" adlı kullanıcı konuşurken yazışmalarda, şantaj nedeniyle kendisini kestiğini açıklayan kızın görüntüsünün paylaşıldığı görüldü.

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Küçük kızın ifşa ettiği kullanıcı adları arasında da "Nico" geçiyordu.

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"BİRKAÇ EŞEĞİ DÖVDÜRDÜK VEYA ELİNİ, KOLUNU KESTİRDİK DİYE 80 MİLYONA KONU OLDUK"

Sosyal medyada infial yaratan yeni videoda, Nico adlı kullanıcının Discord kanalındaki gruba şu konuşmayı yaptığı duyuldu:

"Son zamanlarda 80 milyona konu olduk. Konu olmamızın sebebi de birkaç tane eşeği dövdük veya dövdürdük diye. Elini, kolunu kestirdiğimiz için de olabilir.

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"PARAMIZI ŞANTAJ YAPARAK KAZANIYORDUK"

Önemli olan isim olmak değil, şantaj yaparak kazanıyorduk paramızı. Sanırım yaptığımız işler birilerine çok koymuş. Bizle yarışanlar yarışamadığı için böyle bir durumdalar.

"KİMSE BİZİ NE YILDIRABİLİR NE DURDURABİLİR"

Kimse bizi ne yıldırabilir ne durdurabilir. Kendileri de açıklama yaptılar; 'Mozart dışında elebaşları yurt dışındadır' diye. Ben de yurt dışındayım, birkaç kişi daha yurt dışında."

"BİR DAHA OLSA BİR DAHA YAPARIM, PARAMI BÖYLE KAZANIYORUM"

Bunun üzerine araya giren bir başka kişi "Antalya yurt dışı mı oğlum?" diye sordu. Nico ise "Antalya'da değilim ben. Emniyet Genel Müdürlüğü kendisi açıklama yapmış" dedi ve devam etti:

"Kanada'dayım gençler. İstiyorlarsa kralı gelsin, Allah'ın bir kulu hiçbir şey yapamaz. Yaptıklarımın her zaman arkasındayım, bir daha olsa bir daha yaparım. Ben paramı böyle kazanıyorum. Ekmeğime böyle bakıyorum.

"YANIMIZA HER GELENİ HEM İSİM EDİYORUZ HEM PARASINI KAZANDIRIYORUZ"

Biz yine icraatımızı yapmaya devam edeceğiz. Kralı gelse yıkılmayız. Bu camiada her zaman varız. Herkes bizi bilsin. Bizden olmayanlar çok şey kaybetti. Bizimle olmanızı her zaman isteriz. Yanımıza her geleni hem isim ediyoruz hem parasını kazandırıyoruz. Bizimle olan herkes kendi ekmeğini kazanıyor."

Küçük kız hepsini tek tek ifşa etti: 'Bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum' Küçük kız hepsini tek tek ifşa etti: 'Bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum'
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Şantaj Discord
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