Bu nedir böyle: Microsoft Flight Simulator 2020 sistem gereksinimleri belli oldu!

Microsoft 1 yıldan beri çok önemli bir projenin üzerinde çalışıyor. O projenin ismi, pilot olma hayaliyle yanıp tutuşan ya da hep pilot olmak istemiş ancak olamamış insanların uğrak noktası olan simülatör oyunu Microsoft Flight Simulator. Microsoft, Flight Simulator'ü dile kolay onlarca yıldan sonra yenilemeye hazırlanıyor. Microsoft'un daha önce yaptığı tanıtımlarda simülatörün çok iyi grafiklere sahip olduğunu görmüştük. Bu durum elbette ki yeni simülatör oyunun sistem gereksinimleri hakkında da bizlerde soru işaretleri oluşturmuştu. Bugün Microsoft cephesinden gelen açıklamalar da bu soru işaretlerinin ne kadar haklı olduğunu bizlere gösterdi.

MİCROSOFT FLİGHT SİMULATOR 2020 SİSTEM GEREKSİNİMLERİNİ AÇIKLADI

Flight Simulator 2020'nin sistem gereksinimleri, Microsoft tarafından yapılan açıklamayla belli oldu. Yapılan açıklamaya bakılırsa Flight Simulator 2020'ye terfi etmek isteyen kullanıcılar, donanımlarını da terfi ettirmek zorunda kalacaklar. Çünkü Microsoft'un sunduğu sistem gereksinimleri listesi oldukça güçlü. Yani diğer bir deyişle, Microsoft Flight Simulator 2020'de göklerde süzülebilmek için performanslı bir bilgisayar sahibi olmanız şart. Microsoft Flight Simulator 2020'nin tüm sistem gereksinimleri ise şöyle: