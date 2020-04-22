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Bu nedir böyle: Microsoft Flight Simulator 2020 sistem gereksinimleri belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.04.2020 15:28 | Son Güncelleme

Microsoft Flight Simulator 2020'nin sistem gereksinimlerini açıkladı. Açıklanan sistem gereksinimlerine göre Microsoft Flight Simulator 2020'de göklerde süzülebilmek için çok güçlü bir donanıma sahip olma gerekecek. Peki Microsoft Flight Simulator 2020 sistem gereksinimleri neler?

Bu nedir böyle: Microsoft Flight Simulator 2020 sistem gereksinimleri belli oldu!

Microsoft 1 yıldan beri çok önemli bir projenin üzerinde çalışıyor. O projenin ismi, pilot olma hayaliyle yanıp tutuşan ya da hep pilot olmak istemiş ancak olamamış insanların uğrak noktası olan simülatör oyunu Microsoft Flight Simulator. Microsoft, Flight Simulator'ü dile kolay onlarca yıldan sonra yenilemeye hazırlanıyor. Microsoft'un daha önce yaptığı tanıtımlarda simülatörün çok iyi grafiklere sahip olduğunu görmüştük. Bu durum elbette ki yeni simülatör oyunun sistem gereksinimleri hakkında da bizlerde soru işaretleri oluşturmuştu. Bugün Microsoft cephesinden gelen açıklamalar da bu soru işaretlerinin ne kadar haklı olduğunu bizlere gösterdi.

MİCROSOFT FLİGHT SİMULATOR 2020 SİSTEM GEREKSİNİMLERİNİ AÇIKLADI

Flight Simulator 2020'nin sistem gereksinimleri, Microsoft tarafından yapılan açıklamayla belli oldu. Yapılan açıklamaya bakılırsa Flight Simulator 2020'ye terfi etmek isteyen kullanıcılar, donanımlarını da terfi ettirmek zorunda kalacaklar. Çünkü Microsoft'un sunduğu sistem gereksinimleri listesi oldukça güçlü. Yani diğer bir deyişle, Microsoft Flight Simulator 2020'de göklerde süzülebilmek için performanslı bir bilgisayar sahibi olmanız şart. Microsoft Flight Simulator 2020'nin tüm sistem gereksinimleri ise şöyle:

İŞTE MİCROSOFT FLİGHT SİMULATOR 2020'NİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri
Intel Core i5-4460 ya da AMD Ryzen 3 1200 işlemci
8 GB RAM
150 GB depolama alanı
Nvidia GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon RX 570 ekran kartı
Windows 10 işletim sistemi
En az 5 Mbps hızında internet bağlantısı

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri
Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 1500X işlemci
16 GB RAM
150 GB depolama alanı
Nvidia GeForce GTX 970 ya a AMD Radeon RX 590 ekran kartı
Windows 10 işletim sistemi
En az 20 Mbps hızında internet bağlantısı

İdeal sistem gereksinimleri
Intel Core i7-9800X ya da AMD Ryzen 7 Pro 2700X işlemci
32 GB RAM
150 GB depolama alanı (SSD olma şartı)
Nvidia GeForce RTX 2080 ya da AMD Radeon VII ekran kartı
Windows 10 işletim sistemi
En az 50 Mbps hızında internet bağlantısı

Microsoft Flight Simulator 2020 sistem gereksinimleri

Flight Simulator 2020'yi çalıştırabilecek ideal sistem gereksiniminde ekran kartı olarak Nvidia GeForce RTX 2080 ya da AMD Radeon VII ekran kartı karşımıza çıkıyor. Normalde oyun canavarı olan bu kartlara her gökyüzü severin ulaşması mümkün değil. Zira bu kartlar hem çok pahalı hem de bunun yanında işlemci gibi çok ciddi ek donanımlara da ihtiyaç duyuyorlar. Bu da demek oluyor ki Microsoft Flight Simulator'ü oynayabilmek için kesesin ağzını biraz daha açmak gerekiyor.

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