Bu nefes ölçer iki dakika içinde Covid-19 testi yapıyor!

Çoğu insan tarafından rahatsız edici bulunan sürüntü testinin yanında, nefes ölçen bu aletle yapılan testte kişiler yalnızca bir tüpe üflüyor ve uzmanlar bu yöntemin ağrısız olduğunu vurguluyor.

Koronavirüsle ilişkili organik bileşenleri test eden cihazın doğruluk oranı ise %93. Cihazın test aşamasını takiben Endonezya Sağlık Bakanlığı, dağıtımına onay verdi.

Nefes ölçer cihazla ilgili konuşan Kuwat Triyana “Yakında hastanelere ve laboratuvarlara dağıtacağımız 100 cihaz sayesinde, cihaz başına 120 test yapmayı umuyoruz. Bu da günde 12 bin test anlamına geliyor. 120 sayısı, her bir testin sonuç vermesi için gereken üç dakikaya dayanıyor. Böylece altı saat boyunca çalışan bir cihaz, 120 kişiyi test edebilir” dedi.

Şubat ayı sonuna kadar 10 bin cihazın üretilmesi ve böylece ülkede 1.2 milyon kişinin test olması hedefleniyor.

Profesör Kuwat “Olabildiğince çok test yapma kapasitesiyle, herhangi bir semptom göstermesini beklemeden Covid-19 bulaşmış kişileri tespit edebileceğiz ve böylece enfeksiyon zincirini kırabileceğiz” dedi.