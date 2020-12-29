Bu nefes ölçer iki dakika içinde Covid-19 testi yapıyor!

Çoğu insan tarafından rahatsız edici bulunan sürüntü testinin yanında, nefes ölçen bu aletle yapılan testte kişiler yalnızca bir tüpe üflüyor ve uzmanlar bu yöntemin ağrısız olduğunu vurguluyor.
Koronavirüsle ilişkili organik bileşenleri test eden cihazın doğruluk oranı ise %93. Cihazın test aşamasını takiben Endonezya Sağlık Bakanlığı, dağıtımına onay verdi.
Nefes ölçer cihazla ilgili konuşan Kuwat Triyana “Yakında hastanelere ve laboratuvarlara dağıtacağımız 100 cihaz sayesinde, cihaz başına 120 test yapmayı umuyoruz. Bu da günde 12 bin test anlamına geliyor. 120 sayısı, her bir testin sonuç vermesi için gereken üç dakikaya dayanıyor. Böylece altı saat boyunca çalışan bir cihaz, 120 kişiyi test edebilir” dedi.
Şubat ayı sonuna kadar 10 bin cihazın üretilmesi ve böylece ülkede 1.2 milyon kişinin test olması hedefleniyor.
Profesör Kuwat “Olabildiğince çok test yapma kapasitesiyle, herhangi bir semptom göstermesini beklemeden Covid-19 bulaşmış kişileri tespit edebileceğiz ve böylece enfeksiyon zincirini kırabileceğiz” dedi.
Endonezya hükümeti, hastalığın yeni türününün yayılımını durdurmak amacıyla 1 Ocak’tan itibaren ülkeye yabancı ziyaretçilerin girişini iki hafta süreyle yasakladı.
28 Aralık tarihindeki kayıtlara göre Endonezya, 719.219 Covid-19 enfeksiyonu ve 21.452 ölü sayısıyla Güneydoğu Asya’daki en yüksek rakama sahip ülke oldu.
İngiltere’de ise bilim insanları yeni bir antikor tedavisi üzerinde çalışıyor, bu tedavide Covid-19’a maruz kalan insanlarda anında bağışıklık yaratarak hastalığı önlemesi amaçlanıyor.
Söz konusu ilaç University London College Hospitals (UCLH) ve AstraZeneca tarafından geliştirildi. Guardian, yeni antikor tedavisinin bir yıla kadar süren koruma sağladığını ve hastalığa karşı anında bağışıklık oluşturduğunu bildirdi.
Söz konusu ilaç hastanede tedavi gören hastalara ve bakım evlerinde bulunanlara öncelikli olarak verilerek salgının kontrol altına alınması hızlanabilir.
UCLH’de virolog olan ve ilaç çalışmasını yöneten Dr. Catherine Houlihan, söz konusu ilacın ileriye doğru atılan çok büyük bir adım olduğunu söyleyerek “Bu tedavinin işe yaradığını kanıtlayabilirsek, ölümcül virüse karşı çok güçlü bir silah geliştirmiş olacağız” dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum