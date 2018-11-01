'Bu o... numarası değil mi?' lafını duyunca çıldırdı, sonrası korkunç

Kayseri'de bir fabrikada eşini taciz ettikleri iddiasıyla mesai arkadaşını bıçakla öldüren, bir mesai arkadaşını ise yaralayan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa toplam 35 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

21 Kasım 2017'de Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde bulunan bir şekerleme fabrikasında meydana gelen olayda M.T. isimli şüpheli mesai arkadaşı Enes R.'yi yanında bulunan bıçakla öldürürken, diğer arkadaşı m.Ö.'yü ise sırtından yaraladı. M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ŞUURUMU KAYBETTİM'

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.T. (38), mağdur M.Ö. (33), öldürülen Enes R.'nin şikayetçi annesi Z.R.(61) ve avukatları hazır bulundu. Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan M.T. olay günü şuurunu kaybettiğini ve ne yaptığını hatırlamadığını söyleyerek pişmanlığını dile getirdi.

'RANDEVU İSTİYORUZ'

Evli, 2 çocuk babası, işçi tutuklu sanık M.T., mahkemede önceki celse yaptığı savunmada şunları söylemişti: "2015 Temmuz ayı sıralarında telefon çaldı, eşim telefonu açtı, ses vermeyince ben açtım. Enes R. Olduğunu sesinden anladığım kişi 'kaça veriyorsun' diye gülerek kapattı. Gülüşme seslerini duydum. Yanlarında gülenlerin M.Ö. ve O.A. olduklarını anladım. Maksatları ne anlamadım, bu olaydan 1 ay sonra yine telefon çaldı, karşıdaki kişi 'randevu istiyoruz' dedi. Ben de küfürlü konuşup kapattım. 2-3 hafta sonra bir telefon daha geldi. Eşimin ismini söyleyerek görüşmek istedi. Karşılıklı hakaretler oldu. Bu 'o. numarası değil mi?' dedi. Kızdım, kapadım. Benim 2 evladım var, maksatlarının ne olduğunu bilmiyorum, Savcılık'a suç duyurusunda bulundum, ahlaksızlığa son verilmesini istedim. Takipsizlik kararı verildi. 14 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum, bu durumu 2.5 yıl yaşadım. Eşim bir gün bana kızmamamı söyleyerek 2011 yılından beri aynı sesin aradığını, rahatsız ettiğini söyledi."

