"Bu ödülü hayırsever milletimiz adına alıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İnsani Hizmet Takdir Ödülü"nü almasına ilişkin, "Bu ödülü her zaman mazlumun ve yardıma muhtaçların yanında olan hayırsever milletimiz adına alıyorum. Yaşamım boyunca bana onur verecek bu anlamlı ödülün gerçek sahibi, yarışların en güzeli olan hayırseverlik yarışında dünyanın bir numarası olan güzel ülkem, Türkiye'dir, merhamet eli her yere uzanan güçlü devletimdir." ifadelerini kullandı.

Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi'nin (World Congress of Muslim Philanthropists) Londra'da düzenlediği Küresel Donörler Forumu kapsamında ilk kez verilen "Hayırseverlik Mirası Ödülleri"nden "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" tarafına tevdi edilen Emine Erdoğan, bu ödüle ilişkin Twitter hesabında Türkçe ve İngilizce paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi, Londra'da düzenlediği Küresel Donörler Forumu çerçevesinde şahsımı 'İnsani Hizmeti Takdir' ödülü ile onurlandırdı. Bu ödülü her zaman mazlumun ve yardıma muhtaçların yanında olan hayırsever milletimiz adına alıyorum.