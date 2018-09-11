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"Bu ödülü hayırsever milletimiz adına alıyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 23:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: - "(İnsani Hizmet Takdir Ödülü) Bu ödülü her zaman mazlumun ve yardıma muhtaçların yanında olan hayırsever milletimiz adına alıyorum" - "Yaşamım boyunca bana onur verecek bu anlamlı ödülün gerçek sahibi, yarışların en güzeli olan hayırseverlik yarışında dünyanın bir numarası olan güzel ülkem, Türkiye'dir, merhamet eli her yere uzanan güçlü devletimdir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İnsani Hizmet Takdir Ödülü"nü almasına ilişkin, "Bu ödülü her zaman mazlumun ve yardıma muhtaçların yanında olan hayırsever milletimiz adına alıyorum. Yaşamım boyunca bana onur verecek bu anlamlı ödülün gerçek sahibi, yarışların en güzeli olan hayırseverlik yarışında dünyanın bir numarası olan güzel ülkem, Türkiye'dir, merhamet eli her yere uzanan güçlü devletimdir." ifadelerini kullandı.

Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi'nin (World Congress of Muslim Philanthropists) Londra'da düzenlediği Küresel Donörler Forumu kapsamında ilk kez verilen "Hayırseverlik Mirası Ödülleri"nden "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" tarafına tevdi edilen Emine Erdoğan, bu ödüle ilişkin Twitter hesabında Türkçe ve İngilizce paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi, Londra'da düzenlediği Küresel Donörler Forumu çerçevesinde şahsımı 'İnsani Hizmeti Takdir' ödülü ile onurlandırdı. Bu ödülü her zaman mazlumun ve yardıma muhtaçların yanında olan hayırsever milletimiz adına alıyorum.

Yaşamım boyunca bana onur verecek bu anlamlı ödülün gerçek sahibi, yarışların en güzeli olan hayırseverlik yarışında dünyanın 1 numarası olan güzel ülkem, Türkiye'dir, merhamet eli her yere uzanan güçlü devletimdir. Myanmar'da, Gazze'de, Suriye'de, Yemen'de ve Afrika'nın mağdur coğrafyalarında insanlığın vicdanı olma sorumluluğu, medeniyet değerlerimizin bize verdiği bir ödevdir."

Türk Kızılayı ve Türk Hava Yollarının da Küresel Donörler Forumu çerçevesinde "Hayırseverlik Ödülü"ne layık görüldüğüne işaret eden Emine Erdoğan, "Bu bizi ayrıca gururlandırdı. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla hayırseverlik yarışında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Küresel Donörler Forumu çerçevesinde gerçekleştirilen ödül töreni vesilesiyle dünyanın farklı yerlerinden hayırseverlerle tanışma imkanı bulduğunu belirten Emine Erdoğan, Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi ile etkinliğin ev sahipliğini yapan City of London yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Emine Erdoğan, paylaşımında ödül törenine ait fotoğraflara da yer verdi.

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