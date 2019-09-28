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Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun bahçesinde oluşturulan 10 dönümlük yapay göl, iskele ve sandallarıyla dikkat çekiyor.Tokat’ın Niksar ilçesinde bulunan Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna yeni kayıt yaptıran öğrenciler karşılaştıkları manzara ile şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun bahçesinde oluşturulan 10 dönümlük yapay göl, iskele ve sandallarıyla dikkat çekiyor.
Tokat’ın Niksar ilçesinde bulunan Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna yeni kayıt yaptıran öğrenciler karşılaştıkları manzara ile şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yüksekokul müdürü ve personelinin özverili çalışması ile ortaya çıkan manzara tatil yörelerini aratmıyor. Futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra 10 dönüm alanı kaplayan Kampüs Göleti, yeşil alanları ve yürüyüş yolları ile görenleri mest ediyor. Yapay gölde sandalla gezinti yapa bilen öğrenciler iskelede dolaşarak son baharın tadını çıkartıyor.
Tatil köyünü anımsatıyor
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Uygulama Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ersin Irk, yeni eğitim döneminde okula gelen öğrencilerin farklı bir hava ile karşılaştıklarını ve yapılan çevre düzenlemesi ile şaşkınlık içerisinde olduklarını söyledi. Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olmak üzere üç okulu bir yerleşkede buluşturduklarını ifade eden Irk, “Bu yerleşkemiz içerisine görsel bir güzellik katarak üniversite öğrencilerinin daha sosyal bir ortamda eğitim öğrenim görmeleri açısından bir değer katmaya çalıştık. Bu noktada başta sayın Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin’in destekleriyle, okul personeli arkadaşlarımızın da fikirlerini değerlendirip görüşlerini alarak Niksar’da ki paydaşlarımızın katkılarıyla buraya bir gölet kazandırabildik. Bu göletimiz on dönüm bir arazi üzerine kurulu. Biz bu göletin yapımına yedi ay önce sıfırdan başladık, önce burada iş makineleri çalıştı kazdılar, daha sonra biz projelendirdik, şurada ada olsun, burada iskele olsun gibi derken tamamladık. Göletin suyunu okulumuzun hemen yakınından geçen Kelkit Çayından kanal yardımıyla getirdik. Ortaya gerçekten güzel bir görüntü çıktı. Öğrencilerimiz buranın adeta bir okuldan ziyade tatil köyü olduğunu ve birçok okulda bulunmayan böyle bir imkanı nedeniyle bu okulu tercih ettiklerini özellikle bize belirtiyorlar. Bizde bundan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tabi güzelleştirme çabalarımız yaptığımız göletimizle sınırlı kalmayacak. Bu göletimizle birlikte okulumuz etrafındaki 90 dönümlük çevrili alan üzerine kurulu okulumuzun etrafını daha da yeşillendirerek bir rekreasyon alanı olarak bu okulu çok daha güzelleştirme çabası içerisindeyiz” dedi.
Öğrenciler sandal sefası yapıyor
Okul Müdürü Irk, gölet içerisini çeşitli balık türleriyle canlandıracaklarını da belirterek; “Burada 10 dönümlük alan üzerine kurulu bu göletimizi ilk inşa ettiğimiz zaman buraya bir görsel güzellik katmak amacıyla buna başlamıştık. Ama şimdi Kelkit çayından gelen su ve kendi içerisinde ki suyla birlikte gölette balıklar, kaplumbağalar yaşamaya başladı. Bunun dışında bizde buraya farklı balık türlerini atarak daha da canlılığı artırmaya çalışıyoruz aslında. Gölet içerisinde ayrıca sandalımız da var, öğrencilerimiz sandalı kullanarak burada ufak gezintiler yapabiliyorlar, buda onlara farklı bir sosyallik katıyor. Onların mutlu hallerini gördükçe biz daha da seviniyoruz ve yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Bizim gelecek projeksiyonumuzda burada çok farklı kazanımlar elde edeceğimize dair inancımız günden güne artıyor. Öğrencilerimiz çok daha sosyal, çok daha mutlu şekilde öğrenim hayatlarına inşallah devam ettirecekler, bu gölette bunların hepsinin bir başlangıcı olarak görüyoruz biz. Bu başlangıçtan sonra inşallah çok daha güzel, çok daha aktif, çok daha Niksar’la birleşik bir kampüse sahip olacağız” diye konuştu.
Yüksekokulda 1400 öğrencinin eğitim aldığının altını çizen Irk; “Gelecek öğrencilerimize çok daha sosyal donatıları yüksek, daha güzel bir yerleşke, daha güzel bir kampüs çıkarmak için bizim çabalarımız devam ediyor. Herkesi okulumuza bekliyoruz, inşallah ilerleyen yıllarda çok daha fazla öğrenciyi buraya çekebilmek için faaliyetlerimiz çabalarımız çalışmalarımız sürecek. Ben son olarak buradan başta rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin olmak üzere destek veren kurum amirlerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Niksar’daki yüksekokulu tercih ederek başka il ve ilçelerden gelen öğrencilerden Şifanur Çolak adlı öğrenci; “Niksar’a Samsun’dan geldim, daha önce hiç gelmemiştim tercih ettim ve burayı kazandım. Burası gerçekten çok güzel, özellikle gölette sandalla gezmek çok keyifli, daha önce herhangi bir okulda böyle bir göletin olduğunu duymamıştım, bu manzara karşısında şaşkınlık yaşıyoruz. Ben bu okulu tercih ettikten sonra arkadaşlarıma da söyledim onlarda tercih ettiler ve burayı kazandılar, burada okumaktan mutluyum” dedi.
Mesut Yaman adlı öğrenci ise, gölün manzarasından ve sessizliğinden çok etkilendiğini söyledi.

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor

Bu okula gelenler gözlerine inanamıyor
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