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Bu okula sadece gebeler girebiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2019 11:43 | Son Güncelleme

ADANA'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı bünyesinde açılan Gebe Okulu'nda anne adayları hem eğitim görüyor hem de plates yapma imkanı buluyor.

Akif ÖZDEMİR - Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı bünyesinde açılan Gebe Okulu'nda anne adayları hem eğitim görüyor hem de plates yapma imkanı buluyor. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Evrüke'nin öncülüğünde Gebe Okulu açıldı. Hamilelikten, doğum ve sonrasındaki 3 aylık lohusalık dönemine kadar gebeler Gebe Okulu'ndan destek alıyor. Prof. Dr. Cüneyt Evrüke, üniversiteden 2 yıl önce emekli olan Prof. Dr. Tuncer Özgüner'in hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bir seneye yakın süredir üniversitemizde başhekimlik, kalite birimi ve eğitim bilimiyle birlikte ortaklaşa yaptığımız bir çalışmayla bir gebe okulu, eğitim odası, pilates odası, kayıt odası oluşturduk ve bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ortalama olarak 1 aydır faal şekilde çalışmaya başladı. Böyle yerleri birimin içerisinde oluşturmak oldukça emek istiyor ve çalışmak gerektiriyor. Özellikle bu konuda doğum polikliniğimizin sorumlu hemşireleri, eğitim bölümünün hemşireleriyle ortak bir şekilde çalışarak bugünlere geldik. Kentteki gebelere özellikle gebeliğin erken dönemlerinden başlayıp gruplar haline bölerek hamilelikten doğuma kadar olan süreçte onlarla bir araya gelerek eğitiyoruz, bilinçlendiriyoruz. Gebeliklerini daha huzurlu, daha mutlu, daha sevgi içerisinde geçirmeleri için çalışıyoruz" dedi. PİLATES EGZERSİZİ Yaklaşık 1 aylık süreçte geri dönüşlerin kendilerini oldukça memnun ettiğini anlatan Prof. Dr. Evrüke, şunları söyledi: "Eğitim çalışmalarında gebeliği tanıma, problemler, bunlarla ilgili slayt gösterimleri var. Plates odamızda anne adaylarını gevşetip daha rahat bir gebelik geçirmeleri için bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bunun için mevcut polikliniğimize gelen gebelerin dışında Adana'daki tüm gebelerimizi buraya davet ediyoruz. Biz üniversite olarak ilk kez bu programı başlatıyoruz. Burada en büyük amacımız gebenin sağlıklı, bilinçli, huzurlu bir 9 ay geçirmesi. Doğumdan sonra loğusa dönemi olan 3 ay içerisinde de aileye destek vererek onun daha huzurlu bir şekilde gelecek nesillere sağlıklı bir evlat sahibi olmasını ve toplumumuza sağlıklı bir insan başlangıcı yapması için destek veriyoruz." Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Özlem Görüroğlu Öztürk ise, Gebe Okulu'nun aktif olarak çalışmaya başlamasıyla birlikte başvuran gebelerin hamilelik ve doğum süreçlerini daha sağlıklı geçirebilmeleri için gerekli olan tüm bilgiye ve egzersiz spor imkanına kavuştuğunu kaydetti.

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