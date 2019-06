TOKİ Şehit Jandarma Er Ali Bakış İlkokulu ve Somuncu Baba İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Sevinç tarafından iki ay önce başlatılan "Her Sınıfın Bir Bahçesi Var Projesi" kapsamında oluşturulan bahçede, her bir sınıfa yaklaşık 10 metrekarelik bölümler ayrıldı.

Okul Müdürü Ali Sevinç, çocukların ekip biçebileceği bir bahçe yapma hayali olduğunu ve okulun açık alanında da buna uygun yeri bulunduğunu söyledi.

Her sınıfa bir bahçe yaparak öğrencileri pratik eğitime yönlendirmek istediklerini vurgulayan Sevinç, "Öğrencilerin beton yığınları içinde sürekli kitap defter karıştırarak değil de bu işi pratiğe dökme fikriyle başladık. Okulumuzdaki 56 sınıfın bir bahçesi var. Okulumuzda eğitim gören yaklaşık bin 500 civarında öğrencimiz bu bahçelerde toprağa ayak basıyor, toprakta oynuyor." dedi.

Sevinç, öğrencilerin bahçede vakit geçirdikleri zaman çok mutlu olduklarını anlattı.

Bahçede yaklaşık 30 çeşit ürün yetiştirildiğini aktaran Sevinç, şöyle devam etti:

"Her sınıfın kendisine verilmiş ürün çeşidi var. Biber ve çeşitleri, domates, salatalık, fasulye, mısır, çilek, karpuz, kavun, pırasa, lahana gibi ürünler ektik. Mutlaka her öğrencinin toprağa eli değerek bu fideleri ekti. Öğrenci merkezli bir proje. Öğretmenler de öğrencilerin başında onlara destek oldu. Öğrencilerimiz kendi elleriyle fidelerini dikti. Her gün okula gelişte, akşam çıkışta keyifle bahçede geziyorlar. Herkes kendi bahçesine bakıyor, diğer bahçelerle kıyaslıyor. Ürünleri görüyor. Mevsimi olduğu için salatalıkları bir haftadır toplamaya başladık. Biberlerimiz oldu, domatesler büyüdü, kızaracaklar. Çilekler oldu, bitiyor bile. İlk senemiz olduğu için ürünlerimiz biraz az. Seneye daha çok olacak. Ondan sonraki sene her yer dolacak."