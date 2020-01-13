Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, okuldaki dersler sayesinde hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri ürünler karşılığında para kazanarak harçlıklarını çıkartıyor.

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Harun Kısacık, 'bacasız fabrika' olarak adlandırdığı okulda bilişim, motor, elektrik-elektronik, mobilya, makine ve metal teknolojileri olmak üzere 6 alanda eğitim verdiklerini söyledi. Mobilya iç mekan tasarım, metal, makine ve elektronik teknolojisi alanlarında öğrencilerin, ortaya çıkardığı eserlerin satışından harçlıklarını çıkardıklarını çıkarttıklarını belirten Kısacık, "Bu uygulamalarda genellikle öğrencilerimiz çalışıyor. Masa, koltuk, sıra, sandalye ve amfi sisteminin yapıldığı lisede, Niğde merkezde bulunan bütün okulların ihtiyacını karşılıyoruz" dedi. Kısacık, şöyle konuştu:

"Okulumuz Türkiye'de sayılı okullardan bir tanesi. Bu yıl yaklaşık bin öğrencimize eğitim veriyoruz. Biz öğrencilerimizi ahilik kültürüne uygun olarak yetiştiriyoruz. Okula gelen her öğrencimizi öğretmenlerimiz ve bizler, 'Hoş geldin okulumuzun ahi adayı' diyerek karşılıyoruz. Burada ahilik kültürünü kendilerine verip, ahi olarak mezun etmeye çalışıyoruz. Bizim okulumuz dışarıda fazla tanınmıyor. Aslında 'Meslek liseleri memleket meselesi' diye sloganlar var. Ama halk tarafından fazla tanınmıyor. Bu okullara giren öğrenci mezun olduğu zaman kesinlikle aç kalmaz. Kendini geçindirir, ailesini geçindirir ve mutlaka çevresindekilere yardımcı olur, iş sahibi yapar."

Bin öğrenci ve 100 öğretmen ile Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kentin en büyük okul olma özelliği taşıdığını kaydeden Kısacık, “Burada devlet kurumlarımıza ve özel sektörlere işler yapmaktayız. Döner sermaye olarak da burada yaptığımız işler karşılığında öğrencilerimiz yaptıkları iş karşılığında harçlıklarını almak da hem de eğitimlerine devam etmektedir. Ülke ekonomisi ve istihdama faydamız bulunmaktadır. Öte yandan işletmelerin aradığı kalifiye eleman yani aranan elemanları yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olduklarında işsiz kalmıyorlar” diye konuştu.

CİRO 5 KAT ARTTI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şube Müdürlüklerinin desteğiyle 2018 yılındaki cirolarını 2019 yılında 5’e katlayarak 1 milyon 400 bin TL gelir elde ettiklerini aktaran Kısacık, bu yıl cirolarını daha da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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