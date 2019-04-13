Bu okulda öğrenciler, velileriyle ders işliyor

Gelibolu'daki 75'inci Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda, 'Aile Katılım Etkinliği' kapsamında, ana sınıfındaki 103 öğrenci ile birinci sınıflardaki 130 öğrenci, velileriyle birlikte ders işliyor. Veliler haftanın belirli günlerinde okula gelerek çocuklarıyla birlikte oyunlar oynuyor, kek yapıyor ve şarkılar söylüyor. Öğrencilere kendi meslek dallarını anlatan veliler, ayrıca derste çocuklarına kitap okuyor.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki 75'inci Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda, ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri 'Aile Katılım Etkinliği' kapsamında velileriyle birlikte derse giriyor. Veliler, derste çocuklarına kitap okuyor, mesleklerini anlatıyor. Okul öncesi öğretmeni Zeynep Doğan, birkaç yıldır velileri düzenli aralıklarla sınıflara davet ettiklerini belirterek, "Velilerimiz çocuklarının sınıf içerisindeki davranışlarını gözlemleyebiliyorlar. Bu etkinlik ile velilerimiz mesleklerini öğrencilerimize tanıtıyorlar. Öğrencilerimiz velilerimizin bilgi ve tecrübelerinden yararlanma fırsatı buluyor" dedi.

'ÇOCUKLARI GÖZLEMLEME İMKANI ELDE EDİYORLAR'

Okulda 10 yıldır görev yapan okul öncesi öğretmeni Zeynep Doğan, birkaç yıldır velileri düzenli aralıklarla sınıflara davet ettiklerini belirterek, "Okul ve aile, çocuk eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Biz de 75'inci Yıl Cumhuriyet İlkokulu olarak çeşitli günlerde velilerimizi sınıfımıza davet ediyoruz. Velilerimiz sınıfta bazen mesleki tanıtımlar yapıyorlar. Bazen ilgi ve yeteneklerine göre çocuklarla sanat etkinlikleri gerçekleştirip, oyunlar oynuyorlar. Bu sayede hem çocuklar mutlu oluyor hem de sınıf ortamında çocukları gözlemleme imkanı elde ediyorlar. Bu konuda destek oldukları için velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZ'

Öğrenci velisi Hanife Kaçar ise "Bugün 'Aile Katılım Etkinliği' kapsamında çocuklarımızla okulda bir araya geldik. Her şeyi çocuklarımız için yapıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarımızla sınıfta çeşitli etkinlikler yapıyoruz" diye konuştu.

'DESTEK OLMAYA GELİYORUZ'

Ana sınıfı A Şubesi öğrencilerinden Mehmet Efe Baydar'ın annesi Müge Baydar da, öğrencilere dikiş makinesiyle dikiş dikmeyi öğretti. Anne Baydar, "Sınıf öğretmenimiz Zeynep Hanım'ın da katkısıyla, öğrencilerimize 'Aile Katılım Etkinliği' kapsamında destek olmaya geliyoruz. Sınıfta öğrencilerimize çeşitli etkinliklerle yardımcı oluyoruz. Meslek grupları hakkında kendilerine uygulamalı olarak bilgi veriyoruz" dedi.

