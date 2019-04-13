HABER

Bu okulda öğrenciler, velileriyle ders işliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki 75'inci Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda, ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri 'Aile Katılım Etkinliği' kapsamında velileriyle birlikte derse giriyor.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki 75'inci Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda, ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri 'Aile Katılım Etkinliği' kapsamında velileriyle birlikte derse giriyor. Veliler, derste çocuklarına kitap okuyor, mesleklerini anlatıyor. Okul öncesi öğretmeni Zeynep Doğan, birkaç yıldır velileri düzenli aralıklarla sınıflara davet ettiklerini belirterek, "Velilerimiz çocuklarının sınıf içerisindeki davranışlarını gözlemleyebiliyorlar. Bu etkinlik ile velilerimiz mesleklerini öğrencilerimize tanıtıyorlar. Öğrencilerimiz velilerimizin bilgi ve tecrübelerinden yararlanma fırsatı buluyor" dedi.

Gelibolu'daki 75'inci Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda, 'Aile Katılım Etkinliği' kapsamında, ana sınıfındaki 103 öğrenci ile birinci sınıflardaki 130 öğrenci, velileriyle birlikte ders işliyor. Veliler haftanın belirli günlerinde okula gelerek çocuklarıyla birlikte oyunlar oynuyor, kek yapıyor ve şarkılar söylüyor. Öğrencilere kendi meslek dallarını anlatan veliler, ayrıca derste çocuklarına kitap okuyor.

'ÇOCUKLARI GÖZLEMLEME İMKANI ELDE EDİYORLAR'

Okulda 10 yıldır görev yapan okul öncesi öğretmeni Zeynep Doğan, birkaç yıldır velileri düzenli aralıklarla sınıflara davet ettiklerini belirterek, "Okul ve aile, çocuk eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Biz de 75'inci Yıl Cumhuriyet İlkokulu olarak çeşitli günlerde velilerimizi sınıfımıza davet ediyoruz. Velilerimiz sınıfta bazen mesleki tanıtımlar yapıyorlar. Bazen ilgi ve yeteneklerine göre çocuklarla sanat etkinlikleri gerçekleştirip, oyunlar oynuyorlar. Bu sayede hem çocuklar mutlu oluyor hem de sınıf ortamında çocukları gözlemleme imkanı elde ediyorlar. Bu konuda destek oldukları için velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZ'

Öğrenci velisi Hanife Kaçar ise "Bugün 'Aile Katılım Etkinliği' kapsamında çocuklarımızla okulda bir araya geldik. Her şeyi çocuklarımız için yapıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarımızla sınıfta çeşitli etkinlikler yapıyoruz" diye konuştu.

'DESTEK OLMAYA GELİYORUZ'

Ana sınıfı A Şubesi öğrencilerinden Mehmet Efe Baydar'ın annesi Müge Baydar da, öğrencilere dikiş makinesiyle dikiş dikmeyi öğretti. Anne Baydar, "Sınıf öğretmenimiz Zeynep Hanım'ın da katkısıyla, öğrencilerimize 'Aile Katılım Etkinliği' kapsamında destek olmaya geliyoruz. Sınıfta öğrencilerimize çeşitli etkinliklerle yardımcı oluyoruz. Meslek grupları hakkında kendilerine uygulamalı olarak bilgi veriyoruz" dedi.

PARTNER Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
6'ncı katta önlem almadan camları sildi6'ncı katta önlem almadan camları sildi
İhlas Kolejinin genç yazarı ilçe birincisi olduİhlas Kolejinin genç yazarı ilçe birincisi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı var

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Devrilen otomobil, bir inşaatın asma katına çarptı

Devrilen otomobil, bir inşaatın asma katına çarptı

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

'Dev kaya kamyonu'nun kadın operatörü

Dev kamyonun sürücüsünü gören inanamıyor: Yelda ile tanışın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.