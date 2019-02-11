Bu okuldan mezun olan her öğrenci iş sahibi olacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki turizm ve otelcilik bölümü öğrencileri, eğitim gördükleri branşlardaki uygulamalı eğitimleri ülke turizminin kalbi olan Akdeniz ve Ege sahillerindeki turistik otel ve işletmelerde alarak öğrenecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı’nın ortaklaşa hazırladıkları proje kapsamında, turizm alanlarında kalifiye personel yetiştiren okullarda eğitim gören öğrencilerin, uygulamalı eğitimleri turistik otel ve işletmelerde almalarına yönelik çalışmaların somut adımları atılmaya başlandı.

İki bakanlık arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde; Cunda MTAL’de eğitim gören turizm ve otelcilik branşlarındaki öğrenciler de önümüzdeki Nisan ayından itibaren teorik aldıkları bilgilerin uygulamalı kısmını Akdeniz ve Ege’nin en seçkin turistik işletmelerinde görmeye hazırlanıyorlar.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yıllardır en iyi eğitimi vermeye çalışan Cunda MTAL bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli’nde ise bu proje sayesinde artık bir proje okulu olarak anılmanın heyecanının olması ise dikkatlerden kaçmıyor.

Bu kapsamda; öğrencileri ve velilerini bilgilendirmek amacıyla Cunda MTAL konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilere Nisan ayından itibaren 6 ay sürecek olan uygulamalı eğitim görecekleri otel ve işletmelerin tanıtımı yapıldı.

Toplantıda; Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ertuğrul Geçgil, öğrencilerin eğitim görecekleri turistik otel zincirinin insan kaynakları direktörü Selim Utku, MEB Proje sorumluları Şehnaz Çivici, MEB Şube Müdürleri Semra Ateş ve Yunus Albak, otellerin yetkilileri, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Cunda MTAL Okul Müdürü Sadettin Sagit, öğretmenler, öğrenciler ve velileri hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ertuğrul Geçgil, turizm sektörünün MEB’e bağlı kalifiye eleman yetiştiren okullardan beklentisinin; öğrencilerin okuldan mezun olduktan sonra yeterli derecede mesleki ve teknik eğitim almasının yanı sıra yeteri kadar da beceri eğitimi almaları yönünde olduğunu belirtti.

Ancak söz konusu eğitimlerin atölyelerde görülen uygulamaların dışında, öğrencilerin sektör tecrübesi kazanabilmesi için bu okullardaki 12. sınıf öğrencilerinin haftanın 2 günü okulda teorik bilgi alarak, 3 gününü ise turizm işletmelerinde uygulamalı eğitim görerek geçirdiğini hatırlatan Geçgil, "Ama turizm sektörüne baktığımızda, bu sektörde durum böyle değil. Nisan ayından başlayıp, Eylül ayına kadar devam eden çok yoğun bir turizmin yaşandığı bir ülkemiz var. O zaman ne yapacağız? Biz, mesleki ve teknik eğitimleriyle öğrencilerimizin daha iyi uygulama yapabilmeleri için uygulamalı eğitimleri turizmin yoğun olduğu dönemlerde hayata geçireceğiz. Bu nedenle 10. sınıftan itibaren, turizm ve otelcilik branşlarında eğitim gören öğrencilerimizi turistik işletmelere göndereceğiz. 6 ay süreyle işletmelerde bizzat otellerdeki usta öğreticilerin eşliğinde uygulamalar yapılarak, öğrencilerimizin mesleki becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz" dedi.

Türkiye’nin dünya genelinde çok fazla turist çeken ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Ertuğrul Geçgil, “Geçen senenin verilerine göre 46 milyon turist ülkemizi ziyaret etti. Buradan 30 milyar dolar civarında ülkemize turizm girdisi oldu. Bu gelir; turizm sektöründe çalışan personellerin dışında ülke ekonomimize ciddi katkı sağladı. Bu yüzden de turizm okullarımızdan ciddi bir şekilde eğitim alan öğrencilerimizin bu okullardan başarıyla mezun olduktan sonra sektöre atıldıkları zaman iş bulamama gibi bir sıkıntıları da olmayacak. Çünkü turizm sektörü sürekli hareket halinde olan bir sektördür” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında öğrencilere birden çok yabancı dil öğrenebilmeleri için eğitimlerin de verileceğini kaydeden Geçgil, “Öğrencilerimize birinci yabancı dilin ardından seçecekleri Rusça, Almanca gibi ikinci ve üçüncü yabancı dilleri de öğrenebilmek olanağı sağlayacağız. Tabi bunları turistik işletmelerle, okullarımız arasında yapılacak eşleştirmelerin ardından gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimiz, bu uygulamalı eğitimleri alırken, asgari ücrete yakın bir ücret de alacaklar. Bunları biraz daha destekleyebilmek için, eğitim ve öğretim ödeneği ile bur olarak da daha fazla katkı sağlayabilmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Toplantıda, Nisan ayından itibaren 6 aylık süreçte uygulamalı eğitim görecek öğrencilerin, bu eğitimleri görecekleri otellerin de tanıtımı yapılırken, toplantının sonunda öğrenci ve öğrenci velileri akıllarına takılan soruları sahnedeki konuşmacılara yönelterek, aldıkları cevaplarla bilgilendirildiler.