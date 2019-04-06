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Bu okulla öğrenciler doğayla buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 13:22 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, Doğa ve Mekan Bazlı Eğitim Programı Yazılım Çalıştayı gerçekleşti.

Bu okulla öğrenciler doğayla buluşacak

Eskişehir’de, Doğa ve Mekan Bazlı Eğitim Programı Yazılım Çalıştayı gerçekleşti. İki gün sürecek çalıştayda, kente yapılacak Yeryüzü Ekolojik Okulu için öğrencilerin doğayla bağ kuracağı müfredatın hazırlık çalışmaları yapıldı.
Avrupa Birliği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezinin birlikte desteklediği Yeryüzü Ekolojik Okulunun müfredat çalışmalarının yapıldığı 3 etaptan oluşan çalıştayların ilki gerçekleştirildi. Haller Gençlik Merkezinde düzenlenen çalıştayda, Tepebaşı Belediyesinin yer tahsisiyle Eskişehir’e yapılacak ekolojik okulunda, öğrencilerin doğayla bağ kurmaları, doğada vakit geçirmeleri ve tanımaları esas alınarak bir eğitim müfredat hazırlanacak. Yapılacak 3 çalıştay sonunda ise, 2020 ilkbaharında sonuç toplantısını düzenlenerek ortaya çıkan müfredat, Yeryüzü Ekoloji Okulu dışında Milli Eğitim Bakanlığına da sunulacak.

“Amacımız çocukları açık havaya çıkarmak, doğayla bağ kurmalarını sağlamak”
Gerçekleşen çalıştay hakkında bilgi veren Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği üyesi Hüseyin Eryılmaz, amaçlarının çocukları açık havaya çıkarmak olduğunu belirterek, “Okulumuzun adı, Yeryüzü Ekoloji Okulu. Amacımız çocukları açık havaya çıkarmak, doğayla bağ kurmalarını ve doğada vakit geçirmeleri gibi bir derdimiz var. Aynı zamanda yaşadıkları mekanı anlamaları onu tanımaları mekanla derin bağlar kurmaları gibi de bir derdimiz var. Bugün de Avrupa Birliği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezinin birlikte desteklediği bir çalıştay yapıyoruz. Amacımız Yeryüzü Ekolojik Okuluna bir eğitim programı yazmak. Eğitim programından kastımız müfredat eski deyimle. Müfredatımız doğa ve mekan temelli olacak. 3 tane çalıştay yapacağız. Bugün 6-7 Nisan da ilkini yapıyoruz. Daha sonra sonbaharda ikinci çalıştayımızı yapacağız. 2020’nin ilkbaharında üçüncü çalıştayı yapıp, kamuoyuna ve Milli Eğitim Bakanlığına müfredatımızı sunacağız. Ayrıca bugünkü çalıştaya Eskişehir ili ve dışından çeşitli kamu ve kuruluştan 60 kişilik bir ekip katıldı” ifadelerini kullandı.

Bu okulla öğrenciler doğayla buluşacak

Bu okulla öğrenciler doğayla buluşacak

Bu okulla öğrenciler doğayla buluşacak

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