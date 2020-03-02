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Bu okullarda öğrenciler hem derste, hem koridorda öğreniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2020 10:39 | Son Güncelleme

Kayseri'de öğretmenler, okul koridorlarını ve binanın dış duvarlarını ozan, şair ve bilim adamlarının resimleriyle donatıyor. Hem sanatçı hem de eğitimci kimlikleriyle öğrencilere bilgi aşılayan öğretmenler takdir topluyor.

İlçeye bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, koridorlarda oluşturdukları Fen, Türkçe, İngilizce, Edebiyat gibi bölümlerle öğrencilerin ders haricinde eğitilmesine katkıda bulunuyor. Bilim adamı, şair, ozan gibi iz bırakan değerlerin görsellerini, resimlerini çizen öğretmenler hem sanatçı ruhlarını ortaya koyuyor hem de öğrencilerin merak etmesini sağlıyor.

Duvarlar eğitim noktasına döndü

Proje ile ilgili bilgiler veren Tomarza Atatürk Ortaokulu Müdürvekili Osman Arısoy, şunları söyledi:
“Okulumuz toplam 132 öğrenci, 13 öğretmen ile birlikte 18 personelimiz ile birlikte 2019-2020 eğitim öğretim yılına devam etmekteyiz. Bu projeye 2016-2019 yıllarında okulumuzda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenimiz Taner Mutlu öncülüğünde öğretmen ve idarecilerimizle karar verdik."
“Geçmişten günümüze iz bırakan halk ozanlarımız, şairlerimiz ve bilim adamlarımızın görsellerini yansıttık. Görsellik akılda kalıcılığı artırıyor. Bu resimleri gören öğrencilerimiz de dolayısıyla merak ediyor ve araştırma imkanı buluyor. Böylelikle kalıcılık sağlanmış oluyor"
İlçede bulunan okullarda eğitime katkıda bulunmak adına birçok faaliyetin devam ettiğini kaydeden Tomarza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ise, şunları söyledi:
“İlçemizde 4 bin 200 öğrencimiz yaklaşık 38 eğitim kurumumuzla eğitim öğretim faaliyetini sürdürmekteyiz. İlçemizde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz işbirliği içerisinde birçok alanda birçok okulumuzda sanatsal ve görsel faaliyetlere önem vermekteyiz. Aynı zamanda okullarımızın koridorlarında öğrencilerimizin eğitimine de katkıda bulunması açısından birçok sanatsal faaliyetleri sürdürmekteyiz."
“Şu anda içinde bulunduğumuz Atatürk Ortaokulu’nda olduğu gibi birçok okulumuzda sanatsal ve görsel faaliyetleri de öğretmenlerimiz yetenekli elleriyle öğrencilerimizle işbirliği içerisinde sergilemektedir. Bu amaçla öğrencilerimize sadece eğitimin sınıf içerisinde olmadığını, sınıfın dışında da sanatsal olarak devam ettiğini göstermekteyiz."
Kurt ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak aynı zamanda TÜBİTAK faaliyetlerine, sportif, görsel faaliyetlere ilçe ve il merkezindeki birçok sergiye de katıldıklarını sözlerine ekledi. (İHA)
Anahtar Kelimeler:
Okul koridor öğretmen

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