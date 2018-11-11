Bu okulun enerjisinin yüzde 85'i güneşten

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan güneş enerjisi santrali sayesinde öğrencilere eğitim verilirken, okulun elektrik ihtiyacının yüzde 85'i de sağlanıyor. Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan ve Avrupa Birliği Hibe Programları kapsamında desteklenen "Solar Enerji Atölyesinin Kurulup İşletim, Bakım, Onarım Modülünün Hazırlanması Projesi" kapsamında okul bahçesine 2015'te 8 kilovat gücünde güneş enerjisi santrali kuruldu. Santral sayesinde hem öğrencilere eğitim veriliyor hem de okulun elektrik ihtiyacının yüzde 85'i karşılanıyor. Okul Müdürü Abdulselam Begiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında faaliyete geçen santralin hem kalifiye eleman yetiştirilmesine vesile olduğunu hem sektöre yatırım yapacak girişimcilere örnek teşkil ettiğini hem de okulun elektrik ihtiyacını karşıladığını söyledi. Bingöl'ün güneş enerjisi üretim potansiyelinin Türkiye ortalaması üzerinde olduğunu dile getiren Beğiç, bu konuda yatırım yapmak isteyen iş insanlarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Begiç, Türkiye'nin enerji ihtiyacının dışa bağımlı olmasından bir nebze de olsa kurtarılması için okulda Yenilenebilir Enerji Bölümü açıldığını, bölümden mezun olan öğrencilere hem iş yeri belgesi hem de vatandaşlarının beceri ve yeterliliklerini belgeleyen Europass belgesi verildiğini aktardı. "Yenilenebilir enerji alanında bizim bütün amacımız bir farkındalık uyandırmaktır." diyen Begiç, şöyle konuştu: "Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili bir farkındalık uyandırabilmek için hem of grit (şebekeden bağımsız) sistem, hem de on grit (şebeke bağlantılı) sistem kurduk. Kalifiyeli eleman yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerimiz için oluşturduğumuz uygulama alanları var. Uygulama alanında öğrencilerimiz hem teorik hem de işin pratiğini öğreniyorlar. Okulumuzda eğitim amaçlı kurduğumuz santralden okulumuzun enerji ihtiyacını da karşılıyoruz. Gelen faturanın yüzde 85'i güneş panellerinden karşılıyoruz. Sadece yüzde 15'ini fatura olarak ödüyoruz." - "Yenilenebilir enerji çevre dostudur"

Elektrik Elektronik Teknolojileri Öğretmeni Fatih Gündoğdu da küçük bir yatırımla vatandaşların kendi elektriklerini üreterek, hem tasarruf yapabileceklerini hem de ürettikleri elektriği satarak para kazanabileceklerini vurguladı. Güneş enerjisinden elektrik üretme sistemi sektörünün geleceğinin meslekleri arasında yer alacağını ifade eden Gündoğdu, "Yenilenebilir enerji çevre dostudur. Doğal gaz, kömür ve petrol gibi fosil yakıtların alternatifi, bedava, çevreci olan bir enerji. Bu yüzden bizde hem piyasaya ara eleman yetiştirmek, aynı zamanda ekonomiye katkı sunmak için bu alanı okulumuzda açtık. Burada öğrencilerimize yenilenebilir enerjinin güneş dalında eğitim veriyoruz. Buradan mezun oldukları zaman güneş enerjisi santrallerinde çalışacaklar veya kendi işlerini kuracaklar." dedi. Gündoğdu, elektriğin taşınabilirliği açısından çok amaçlı güneş panelleri geliştirdiklerini aktararak, vatandaşların kendi evlerinde şebeke bağlantılı sistem kurabileceklerini ve ihtiyaç fazlası elektriği ilgili kuruma satıp para kazanabileceklerini dile getirdi.