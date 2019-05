Bu okulun öğrencileri okuldan çıkmak istemiyor

Altındağ Ertuğrul Gazi Ortaokulu, içerisinde yer alan sanat atölyeleri ve etkinlik alanlarıyla dikkat çekiyor. Öğrencilerin ders bitiminde eve gitmek istemediği okulda, çok sayıda sanatsal faaliyet ve spor eğitimleri ücretsiz olarak verilirken özel okul gibi hizmet veren okul, ailelerin de yüzünü güldürüyor. Ders saati sona eren minikler,okullarından dışarı çıkmadan teknoloji esaretinden uzak sanatsal faaliyetlerle vakitlerini verimli kullanma imkanı buluyor.

Altındağ Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri, eve dönmek istemiyor. Ders saati sona eren öğrenciler, okullarında hazırlanan sanat sokağında her türlü sanatsal faaliyete katılma imkanı bulurken spor ve müzik salonlarında dersin stresinden kurtularak zamanını verimli geçirme fırsatı buluyor. Okul ve Milli Eğitim iş birliğinde okula gelen sanatçılar ve eğitimciler öğrencilere ilgi alanlarına göre eğitimler veriyor. Tezhipten Kanaviçeye Kaligrafiden heykel yapımına, Ebru sanatından teknoloji tasarımına, spor faaliyetlerinden görsel sanatlara kadar 12 branşta eğitim alan öğrenciler , teknolojinin esiri olmaktan çıkıp gününü en verimli şekilde değerlendiriyor.

Proje sayesinde yüzlerce minik, hem sanat, hem meslek öğreniyor. Öğrenciler bu projeyle yeteneklerini keşfederken hazırladıkları ürünlerle okul bütçesine de katkı sağlıyor. Özel okul gibi hizmet veren devlet okulu ise ailelerin ve öğrencilerin takdirini topluyor. Kaynaştırma eğitimi kapsamındaki öğrencilerin de dahil edildiği proje, çocukları öğrenme güçlüğü yaşayan ailelerin de yüzünü güldürüyor. Öğrenciler ayrıca aldıkları eğitimlerde unutulmaya yüz tutmuş sanatlara da ışık tutuyor.

"12 branşta çocuklarımıza bu eğitimleri başlattık"

Projenin öğrencilerin başarılarına ve sosyal yaşamlarına önemli katkısı olduğunu ifade eden Okul Müdürü Hüseyin Pınarcı,"Bakanlığımızın bu yıl açıkladığı vizyon projeleri arasında yer alan tasarım beceri atölyeleri çalışmalarını sergilemek amacıyla buradayız yaklaşık 12 branşta çocuklarımıza bu eğitimleri başlattık. Kültür Bakanlığı, GESAM üyesi sanatçılarımız ve kendi öğretmenlerimizden oluşturduğumuz kadro ile öğrencilerimize böyle bir imkan sunduk. Tamamen kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz bu çalışmaları pilot eğitime tabi olmadan götürmeye çalıştık. Bu çalışmadan 400 - 500 civarında öğrencimiz yararlandı. Okulumuzun 4’te birine bu hizmet sağlamış durumdayız" dedi.

"Öğrencilerimizin akademik alandaki çalışmalarına da katkı sağladı"

Altındağ Belediyesi sanat Sokağı Sanatçıların projeye çok büyük katkı sunduklarını söyleyen Pınarcı,"Bu çalışmamızı halk eğitim merkezi ile birlikte yürütüyoruz. Bakanlığımızın bu vizyonunu tamamen kendi imkanlarımızla hazırlamak bizim açımızdan biraz zor oldu. Ama öğrencilerimiz, velilerimizin eğitimcilerimizin katılımlarıyla işlerimiz kolaylaştı.Ulucanlar Sanat Sokağı’nda bir sergi açtık öğrencilerimizin eserlerinden. Biz bu çalışmaları yaparken kaynaştırma öğrencilerimiz de bu projede yer aldı. Kaynaştırma öğrencilerimizi de kendi imkanlarıyla kendi akranlarıyla birlikte yer alması onları motive eden bir etken oldu. Öğrencilerimizin sanata spora bakışı olumlu anlamda değişti. Ailelerin desteği de onları motive etti. Yine öğretmenlerimizin de projede yer alması öğrencilerimizin akademik alandaki çalışmalarına da katkı sağladı" şeklinde konuştu.

"Bu kurs başladığından bu yana ufkum daha açıldı"

Kaatı kursunda eğitim gören Reyyan Rümeysa Yılmaz," 5. Sınıf öğrencisiyim. Bu kursu ikinci dönemin başından bu yana yapıyorum. Özgüvenim yerine geldi. Bu proje sayesinde. Bu kurs başladığından bu yana ufkum daha açıldı. Beyza Çeliksu, Kağıt Kursuna gidiyorum. Kaatı Kursu Çin’de başlatılmış. İnsana keyif veren , özgüven kazandıran bir sanat. Ayrıca zevkli değildim. Şimdi daha zevkli biri oldum" diye konuştu.

"Motivasyon ve odaklanmam çok arttı"

Heykel sanatı öğrenen Kürşat isimli öğrenci,aldığı eğitim sonrası odaklanma sorununu önemli ölçüde azalttığını belirterek," 8. Sınıf öğrencisiyim. Günün 3 saatini burada geçiriyorum. Derslerde etkisi çok oldu. Derslerde 15 dakika sonra başka şeylere dikkatim kayıyordu. Artık sınavlara çalışırken daha iyi odaklanıyorum. Artık saatlerce çalışabiliyorum. Motivasyon ve odaklanmam çok arttı. Burada stresimi atıyorum, sınava daha rahat çalışıyorum" dedi.

"Kültürü her anlamıyla vermeye çalışıyoruz"

Eğitimlerin çocukların ruhsal ve bedensel gelişimine katkısının çok büyük olduğunu belirten eğitmen Ayşenur Baltacı, " Kanaviçe unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımız arasında. Burada bunu eğitim olarak vermek istedik. Sosyal ağdan uzaklaştılar. Keyifle geliyor öğrencileri. Normal saatlerinden daha erken geliyorlar. Öğrenciler için zor bir süreç ama aynı zamanda keyifli. Kültürü her anlamıyla vermeye çalışıyoruz. Hepsi için farklı bir artı olacağını düşünüyorum. Erkek öğrencilerimiz de var. 20 kişilik bir ekibimiz var. Çok güzel işler çıkardık. Aynı zamanda hem işaret dili, hem halk dansı hem kanaviçe çalışıyoruz. Dokunulmayan hayatlara dokunmak adına bu projede olmanın bir şeylerin ortaya çıkmasına şahit olmanın verdiği mutluluk tartışılamaz. Dilerim bu proje tüm okullara yayılır. Benim öğrencilerimle birlikte tüm öğrencilerin bu projeden yararlanmasını istiyorum" diye konuştu.

“Birbirlerine daha saygılı, daha sevgi dolu oldular"

Ulucanlar Sanat Sokağı Sanatçısı Selma Bora ise, “Birbirlerine daha saygılı, daha sevgi dolu oldular. Enerjilerini sarf ettikleri için telefonla bilgisayarla oynama yok. Burada yoruluyorlar. Onlardan ötelenmiş oluyorlar. Burada yapılan uygulamalar çocukların ruhunu dinlendiriyor. Sevgi dolu , mutlu çocuklarla karşılaşıyoruz. Çocuklar üzerinde çok olumlu etkiler olduğunu izlemledim diyebilirim. Birbirlerine yardımcı oluyorlar. Paylaşmayı da öğrendiler. Benim atölyem hayatımdı , oradan bir yere gitmek istemezdim ama şimdi çocukların yanından bir yere gitmek istemiyorum. Onların üzerine fazlaca eğilip, emek vermeliyiz” dedi.

Öğrenciler, hazırladıkları birbirinden özel el emeği göz nuru ürünlerini Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı’nda sergileme imkanı da buldu.