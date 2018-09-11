Bu okulun sıvasından boyasına öğretmenler yapıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, depreme dayanıklı olmaması nedeniyle ana binası için yıkım kararı verilen meslek lisenin öğretmenleri, okulun bir bölümüne ait ek binayı eğitim yapılabilecek hale getirmek amacıyla sıvasından boyasına, fayans döşemesinden tesisatına yeniliyor.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 180 öğretmeni, okullarının depreme dayanaklı olmaması üzerine yıkım kararı verilmesiyle yeni bir bina bulmak için bir araya geldi.

Okullarının yerleşkesindeki Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Bölümü'ne ait alanı 24 derslikli bir binaya çevirmek için kolları sıvayan öğretmenlerin yaklaşık bir aylık çalışmasında sona yaklaşıldı. Öğretmenler, binayı öğrencilerinin öğrenime başlayacağı 17 Eylül'e yetiştirmek için geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürüyor.

Okul Müdürü Kerim Erzincanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okula ait ana binanın depreme dayanaklı olmaması nedeniyle yıkılacağını belirterek, söz konusu yerleşkede Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Bölümü'nün binasını yenileyip öğrenime hazırlamak için kolları sıvadıklarını hatırlattı.