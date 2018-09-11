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Bu okulun sıvasından boyasına öğretmenler yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 16:54 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, depreme dayanıklı olmaması nedeniyle ana binası için yıkım kararı verilen meslek lisenin 180 öğretmeni, okulun bir bölümüne ait ek binayı eğitim yapılabilecek hale getirmek amacıyla çalışıyor - Okul Müdürü Kerim Erzincanlı: "Öğretmenlerimiz fedakarlığın da ötesinde bir şey yaptı. Allah'ın izniyle 17 Eylül'de öğrencilerimize okulumuzu yetiştireceğiz"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, depreme dayanıklı olmaması nedeniyle ana binası için yıkım kararı verilen meslek lisenin öğretmenleri, okulun bir bölümüne ait ek binayı eğitim yapılabilecek hale getirmek amacıyla sıvasından boyasına, fayans döşemesinden tesisatına yeniliyor.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 180 öğretmeni, okullarının depreme dayanaklı olmaması üzerine yıkım kararı verilmesiyle yeni bir bina bulmak için bir araya geldi.

Okullarının yerleşkesindeki Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Bölümü'ne ait alanı 24 derslikli bir binaya çevirmek için kolları sıvayan öğretmenlerin yaklaşık bir aylık çalışmasında sona yaklaşıldı. Öğretmenler, binayı öğrencilerinin öğrenime başlayacağı 17 Eylül'e yetiştirmek için geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürüyor.

Okul Müdürü Kerim Erzincanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okula ait ana binanın depreme dayanaklı olmaması nedeniyle yıkılacağını belirterek, söz konusu yerleşkede Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Bölümü'nün binasını yenileyip öğrenime hazırlamak için kolları sıvadıklarını hatırlattı.

Kendisinin öğretmenlerle bir araya geldiği toplantıda binayı yenileme fikrini ortaya koyduğunu anlatan Erzincanlı, şöyle konuştu:

"Öğretmen arkadaşlarıma 'gönüllülük esas' dedim. Bir anda 180 öğretmenimiz kolları sıvayıp inşaat işine başladı. Biz temizlik ve boyanın yanı sıra kendimize ve öğrencilerimize okul yapıyoruz. Seramik döşemesini, kalıbını, beton dökmesini yapıyoruz. Demir doğramasını, sırasını, boyasını, fayansını ve yeri geldiğinde temizliğini kendimiz yapıyoruz. Öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz fedakarlığın da ötesinde bir şey yaptı. Allah'ın izniyle 17 Eylül'de öğrencilerimize okulumuzu yetiştireceğiz. Öğrencilerimizden de öğretmenlerinin emeğine saygı duymasını istiyoruz."

- "Yeteneklerimizi keşfetme imkanı bulduk"

Müdür yardımcısı Damla Özbek ise öğretmenlerin canla başla okulu güzelleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Özbek, okulun açılacağı güne kadar çalışmalarını bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Okulun tadilat işlerini yaparken yeteneklerimizi de keşfetme imkanı bulduk. Ben çok güzel kapı boyuyormuşum, elektrik kablosu döşüyormuşum, onları fark ettim. Boya badana, sıva, temizlik yaptık. Herkes elinden geldiğince her işi yaptı." diye konuştu.

Okulun matematik öğretmeni Eylem Çınar da okul öğretmenlerinin elinden geleni ortaya koyduğunu vurguladı.

İlk kez böyle bir deneyim yaşadıklarını dile getiren Çınar, "Eve yorgun gittik ancak mutlu olduk. Okulumuzu daha çok benimsedik. Emekleri için bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Okulumuz daha güzel oldu. Bundan sonra daha keyifle geleceğiz. Herkesin, öğretmenler bir araya geldiklerinde nasıl güzel işler yapabildiklerini görsün istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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