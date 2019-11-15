Bu okulun yıllık cirosu 3 milyon lira

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, uygulama oteli öğrencisi aşçılar, kentteki 40 okulda eğitim gören 2 bin 500 öğrenci için öğlen yemeği hazırlıyor. Okul Müdürü Hakan Gölpınar, öğrencilerin hem eğitim alıp hem de okul bütçesine de yıllık 3 milyon liralık ciro ile ciddi destek sağladığını belirterek, "Hem üretiyor, hem de üretirken kazanıyorlar. Böylelikle üretimden doğan bir hazzı da yaşamış oluyorlar" dedi.

Kütahya’da Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, turizm sektörüne kalifiye elemanlar yetiştirirken, hazırladıkları öğle yemeklerini 40 okula satarak, ekonomik katkıda bulunuyor. 10'uncu sınıftan itibaren Yoncalı Uygulama Oteli'nde edindikleri teorik bilgileri uygulama imkanı bulan öğrenciler, öğretmenleri ve usta öğreticilerİ gözetiminde turizm alanında hizmet sektörünün her aşamasını öğreniyor.

YILLIK 3 MİLYON LİRALIK CİRO SAĞLIYORLAR

Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Gölpınar, öğrencilerin kent merkezi ve bazı ilçelerdeki 40 ilkokulun öğlen yemeklerini hazırladıklarını söyledi. Öğrencilerin bu sayede yıllık 3 milyon liralık ciro sağladığını ifade eden Gölpınar, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve usta öğreticilerimiz hep birlikte bir ekip olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda da şu anda Kütahya Merkez ve bazı ilçelerdeki kurumlar için günlük 2 bin 500 kişiye öğlen yemekleri üretiyoruz ve dağıtımını yapıyoruz. Döner sermayeli okullar arasında bu katkılarla Türkiye’de ilk 20 il arasına girdik. Sevinçliyiz, gururluyuz. Öğrencilerimiz de gayet memnun, velilerimiz de öğrencilerin gidişatından çok memnun. Hem üretiyor, hem de üretirken kazanıyorlar. Böylelikle üretimden doğan bir hazzı da yaşamış oluyorlar. Şu anda 330 öğrencimiz var. Aynı zamanda burada otelcilik de yapıyoruz" dedi.

Yiyecek ve İçecek Alan Şefi Gülden Doğru da, öğrencilere okulda bir şeyler öğretip uygulamalı otelde bu bilgileri pekiştirmelerini sağladıklarını kaydetti. Doğru, öğrencileri ulusal ve uluslararası yarışmalara götürdüklerini ve geleceğe hazırladıklarını ifade etti.

Katıldıkları yarışmalardan derecelerle dönen öğrenciler, okul sayesinde akademik kariyerlerinin yanında meslek sahibi olduklarına dikkat çekti. Ustalarından öğrendiklerini okula bağlı olarak hizmet veren otelde uygulama fırsatı yakaladıklarını ifade eden öğrencilerden 12’nci sınıf öğrencisi Bahar Kara, "Ustalarımızın yardımlarıyla daha da çok geliştiriyoruz ve ileride bu mesleği geliştirerek dünyaya açılmak istiyoruz" dedi.

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