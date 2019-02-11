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Bu okulun yıllık cirosu 4,5 milyon lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 10:20 | Son Güncelleme

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018 yılında 4 milyon 500 bin lira ciro yaparak Türkiye’de en fazla döner sermaye geliri elde eden üçüncü okul oldu.Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, uygulamalı eğitim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin ürettiği ürünlerle 2018 yılında 4 milyon 500 bin lira ciro elde edildi.

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018 yılında 4 milyon 500 bin lira ciro yaparak Türkiye’de en fazla döner sermaye geliri elde eden üçüncü okul oldu.
Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, uygulamalı eğitim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin ürettiği ürünlerle 2018 yılında 4 milyon 500 bin lira ciro elde edildi. Ciro bakımından Türkiye’de üçüncü sırada yer alan lisede inşaat teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, kimya teknolojisi, bilişim teknolojisi ve elektrik ve elektronik teknolojisi gibi bölümler bulunurken öğrenciler bu bölümlerde uygulamalı olarak eğitim görüyor. Okulda üretilen ürünler ise talep üzerine kamu kurumlarına ve özel sektöre satılıyor ve Türkiye’nin birçok noktasına gönderiliyor.

"2018 yılında 4,5 milyon lira ciro yaptık"
Okul Müdürü Ahmet Saraç, Türkiye’de döner sermayesi ve cirosu en yüksek okullardan bir tanesi olduklarını söyledi. 2018 yılında 4,5 milyon lira ciro yaptıklarını ifade eden Saraç, “Bu cironun bir bölümünü ham madde olarak stoklarımızda barındırmaktayız. Döner sermaye okulumuz öğretmenleri ve öğrencileriyle yürütülmektedir. Burada görev alan öğrenciler çalıştıkları süre içerisinde yaptıkları her iş için ücret alıyor” dedi.

"Türkiye’nin 20 farklı şehrine ürün gönderiyoruz"
Ürettikleri alanlarda en büyük bölümü kimya teknolojisi oluşturduğunu ifade eden Saraç, " ’ATA’ markası adını verdiğimiz evsel ve endüstriyel temizlik maddelerinin patent başvurusu da yapıldı. En yakın zamanda patentini alacağız. Ürettiğimiz ürünler kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre satılmaktadır. Şu anda Türkiye’nin 20 farklı şehrine ürün gönderiyoruz. Kimya bölümünde elde ettiğimiz ürünlerin kalitesi takdir ediliyor. Her ürünün Sağlık Bakanlığı onayı vardır. Ticaret Bakanlığına da bildirimleri yapılıyor” diye konuştu.

"Hedefimiz Türkiye’de cirosu en yüksek okul olmak"
Elde edilen gelirlerin bir bölümünün bakanlık, çocuk esirgeme kurumu ve hazineye gelir olarak kaydedildiğini ifade eden Saraç, “Bu sayede ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Okul olarak kimya üretiminde Türkiye’de birinci sıradayız. Çünkü sadece bakanlık onayı olan patent başvurusunda bulunan tek okuluz. 2019 yılındaki hedefimiz Türkiye’de cirosu en yüksek okul olmak” şeklinde konuştu.

"Ders haricinden üretim alanında çalışarak okula katkı veriyoruz"
Okulun öğrencisi olan Onur Çamoğlu ise okulda teorik derslerinin haricinde kimya bölümü olarak üretim yaptıklarını belirterek, “Çamaşır suyundan oda spreylerine kadar temizlik ürünlerinin üretimini yapıyoruz. Ders haricinden üretim alanında çalışarak okula katkı veriyoruz. Okul bittikten sonra ise hem uygulama alanı iyi olduğu için hem de elimizdeki staj belgesi sayesinde kimya ile ilgili nerede iş varsa orada işe gireceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"İşletmelere donanımlı gidebiliyoruz"
Bir başka öğrenci Selim Emre Şahin de dersler haricinde birçok uygulamalar yaptıklarını ifade ederek, “Burada sensörler yapıyoruz. Devreler kuruyoruz. Bu sayede işletmelere donanımlı gidebiliyoruz. Döner sermayede de çalışarak hem kendimize hem de devletimize katkı sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

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