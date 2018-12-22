HABER

Bu OnePlus’ı ilk kez görüyorsunuz

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.12.2018 10:45 | Son Güncelleme

OnePlus 7 veya 5G olduğu düşünülen bir telefonun görüntüleri, cihaz üzerinde çalışılırken ortaya çıktı. Telefon, tasarımsal bir detayıyla diğerlerinden kendini ayırıyor.

Bu OnePlus’ı ilk kez görüyorsunuz

Çinli şirketin üzerinde çalıştığı yepyeni bir telefonun görüntüleri gün yüzüne çıktı. Şirketin CEO’su Pete Lau‘nun da yer aldığı fotoğrafta, ekran üzerinde cihazın görseli bulunuyor ve telefonun bir kopyası da Pete Lau’nun elinde bulunuyor.

Bildiğiniz gibi Çinli şirket, kısa vadede bir 5G destekli telefon duyurmak istiyor. Ayrıca OnePlus 7 modeli de beklenen cihazlar arasında. Henüz hangi model olduğu belirlenemeyen fotoğraftaki cihazın ise, kısa süre içerisinde duyurulması planlanan bu iki modelden birisi olduğu düşünülüyor.

Telefonun net şekilde gözüken arka tarafında kamera için geniş bir ada bırakıldığı görülüyor. Eski Nokia Lumia telefonları da andıran bu tasarım çizgisi, güncel telefonlar arasından sıyrılmasına yardımcı olabilir. Zira artık bu tasarıma pek sık rastlamıyoruz.

Öte yandan muhtemel iki telefonla ilgili de elimize net veriler bulunmuyor. Yalnızca Snapdragon 855‘in 5G destekli telefonda kullanılacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.

Google Play Store’da büyük temizlik!

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Tidal’ı çok uygun fiyata deneyin!Tidal’ı çok uygun fiyata deneyin!
RGB aydınlatmalı RAM mi arıyordunuz?RGB aydınlatmalı RAM mi arıyordunuz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
OnePlus akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Diriliş Ertuğrul dizisine Savaşçı'dan sürpriz transfer!

Diriliş Ertuğrul dizisine Savaşçı'dan sürpriz transfer!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Instagram'a bu sabah girenler gözlerine inanamadı... Sesli mesaj gönderme dönemi resmen başladı!

Instagram'a bu sabah girenler gözlerine inanamadı... Sesli mesaj gönderme dönemi resmen başladı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Apple'a büyük şok! Çin'de bazı iPhone'lar yasaklandı!

Apple'a büyük şok! Çin'de bazı iPhone'lar yasaklandı!

Herkes bunun ne olduğunu çözmeye çalışıyor

Herkes bunun ne olduğunu çözmeye çalışıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iOS 12.1.3 Beta yayınlandı

iPhone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme yayımlandı

iPad Pro yamuluyor!

Apple kullananlar dikkat! Bu cihaz yamuluyor

Honor View 20 fiyat/performansıyla iddialı olacak

Honor View 20 fiyat/performansıyla iddialı olacak

Tidal’ı çok uygun fiyata deneyin!

Tidal’ı çok uygun fiyata deneyin!

RGB aydınlatmalı RAM mi arıyordunuz?

RGB aydınlatmalı RAM mi arıyordunuz?

iOS 12.1.2’nin yeni sürümü nasıl yüklenir?

iOS 12.1.2’nin yeni sürümü nasıl yüklenir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.