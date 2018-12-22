Bu OnePlus’ı ilk kez görüyorsunuz

Çinli şirketin üzerinde çalıştığı yepyeni bir telefonun görüntüleri gün yüzüne çıktı. Şirketin CEO’su Pete Lau‘nun da yer aldığı fotoğrafta, ekran üzerinde cihazın görseli bulunuyor ve telefonun bir kopyası da Pete Lau’nun elinde bulunuyor.

Bildiğiniz gibi Çinli şirket, kısa vadede bir 5G destekli telefon duyurmak istiyor. Ayrıca OnePlus 7 modeli de beklenen cihazlar arasında. Henüz hangi model olduğu belirlenemeyen fotoğraftaki cihazın ise, kısa süre içerisinde duyurulması planlanan bu iki modelden birisi olduğu düşünülüyor.

Telefonun net şekilde gözüken arka tarafında kamera için geniş bir ada bırakıldığı görülüyor. Eski Nokia Lumia telefonları da andıran bu tasarım çizgisi, güncel telefonlar arasından sıyrılmasına yardımcı olabilir. Zira artık bu tasarıma pek sık rastlamıyoruz.

Öte yandan muhtemel iki telefonla ilgili de elimize net veriler bulunmuyor. Yalnızca Snapdragon 855‘in 5G destekli telefonda kullanılacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.

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