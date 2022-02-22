HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu önlemlere dikkat! Egzamadan korunabilirsiniz

Bu önlemlere dikkat! Egzamadan korunabilirsiniz

22.02.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Egzama, kaşıntıya ve kızarıklığa neden olan bir cilt hastalığıdır. Ciltte kuruluğun, kaşıntının ve kızarıklığın ilerlemesi daha büyük sorunlara neden olmaktadır. Egzamaya neden olan birçok sebep vardır. Egzamayı çözmek için neden olan faktörü öğrenmek, ona göre önlem almak gerekmektedir. Egzamadan korunmak için aşağıda yer alan 8 tavsiyeyi uygulayabilirsiniz…

Bu önlemlere dikkat! Egzamadan korunabilirsiniz

Egzama birçok nedenden dolayı olabiliyor. Özellikle kış aylarında kuruyan cilt egzama olmaya zemin hazırlıyor. Egzamayı çözmek için tam olarak neden oluştuğunu çözmek gerekiyor. Bazı önlemler alarak oluşan egzamayı iyileştirmek ve oluşmasını engellemek mümkün. Uz. Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, egzama belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

ORTAMDAKİ TOZ EGZAMAYA NEDEN OLUYOR

Tıbbi adı “dermatit” olan egzama cildi kurutan, kaşıntı ve kabarcıklarla kendini belli eden bir deri hastalığıdır. Toplumda çok sık görülen ve değişik tipleri olan egzama, birden fazla sebebe bağlı olarak görülebilmektedir. Egzamanın en önemli nedenleri alerjik reaksiyon, ciltteki kuruluk ve strestir. Ayrıca uygun olmayan sabunların kullanılması, ortamdaki toz ve bazı kimyasalların deriyle teması egzamaya neden olabilmektedir. Ancak egzamanın kesin nedeni tam olarak bilinmemekte, bünyesel uygunluğun da etkisi olduğu düşünülmektedir. Ev kadınları, kuaförler, temizlik işiyle uğraşanlar ile meslekleri gereği ciltleri kimyasallara maruz kalan kişilerde daha çok görülmektedir.

e3

EGZAMANIN 5 BELİRTİSİ

• Vücudun çeşitli yerlerinde orta çıkan kızarıklıklar.

• Cildin kuruması nedeniyle belirginleşen kaşıntı.

• Bölgenin özellikle geceleri kaşınması sonucunda cildin gerginleşerek çatlaması.

• Zamanla ortaya çıkan küçük ve içi sıvı dolu kabarcıklar.

• Ciltte başlayan döküntüler ve kabuklar.

Egzama eller, ayaklar, bacaklar ve saç diplerinde; kızarıklık, kaşıntı, pullanma, yanma hissi gibi belirtilerle ortaya çıkar. Derideki kuruluk ilk belirtilerdendir. Egzamalı bölge kaşındıkça tablo daha da ağırlaşmaktadır. Belirtilerin birbirini takip etmesi kaşımaya bağlı olarak devam etmekte, kısırdöngü nedeniyle şikayetler yenilenmektedir.

EGZAMA TEŞHİSİ YAMA TESTİ İLE ÖĞRENİLMEKTEDİR

Egzamanın teşhisi dermatoloji hekimlerinin fiziki muayenesiyle konulabilmektedir. Tanıyı netleştirebilmek için yama testi( patch) yapılır. Şüpheli hastaların sırtına alerjen maddelerin düşük konsantrasyonları yapıştırılır. 48 ile 72 saat arasında deriyle temas eden alerjen maddelere cildin verdiği tepki ölçülür. Test süresince kişinin duş almaması ve terlemeye neden olabilecek aktiviteleri yapmaması gerekir. Alerji ilacı bu dönemde kullanılmamaktadır aksi halde test negatif çıkar. Bu sürenin sonunda test yapılan bölgede kızarıklık, kabarma ve sulanma varsa sürülen maddenin alerjik etkisi olduğu ortaya çıkacaktır.

EGZAMA TEDAVİSİ İÇİN NEDEN OLAN ETKENLERDEN UZAK DURMAK GEREKLİ

Egzamanın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Egzamanın tedavisinde bu soruna neden olan etkenlerden uzak durmak çok önemlidir. Cildin hangi maddeye karşı reaksiyon geliştirdiği belirlenmeli, kaynağa yönelik tedavinin ilk adımı atılmalıdır. Tedavide kortizon dışı bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar, cildi rahatlatan pansumanlar ve lokal kortikosteroidli pomadlar kullanılmaktadır. Nötral sabunlar, bariyer kremleri, nemlendiriciler ve egzama şampuanları rahatlama sağlayacaktır.

e1

EGZAMADAN KORUNMANIZI SAĞLAYACAK ÖNLEMLER

• Egzamaya aday olan kişilerin bulundukları ortam yeterli nem ve ısı oranına sahip olmalıdır.

• Bulunulan ortamlar sık sık havalandırılmalıdır.

• Duş alma sıklığı mevsime göre ayarlanmalı, günlük banyo yapılmamalıdır. Banyoda cildi tahriş edecek kese ve lifler kullanılmamalı, su kesinlikle çok sıcak olmamalıdır. Banyodan sonra uygun nemlendirici ürünler ile tüm vücut nemlendirilmelidir.

• Duşta ve günlük el-yüz yıkamada nötr sabunlar kullanılmalıdır.

• Bağışıklık sistemini destekleyen gıdalar tüketilmeli ve düzenli spor yapılmalıdır.

• Egzamaya neden olan alerjenin mutlaka kullanılması gerekiyorsa, teması engelleyen eldivenler kullanılmalıdır.

• İçinde toz barındıran halı ve battaniye gibi eşyalar uyuma saatlerinde yatak odasında bulundurulmamalıdır.

• Günlük olarak yeterli miktarda su içilmelidir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En az iki tanesini yapıyorsunuz! Ölümcül olduğunu bilmiyorsunuzEn az iki tanesini yapıyorsunuz! Ölümcül olduğunu bilmiyorsunuz
21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Onlarca Rus askeri unutuldu…Onlarca Rus askeri unutuldu…
Anahtar Kelimeler:
egzama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maske zorunluluğu kalkıyor!

Maske zorunluluğu kalkıyor!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Dedektif anne sapığı yakalattı

Dedektif anne sapığı yakalattı

İlginizi Çekebilir

Lafını esirgemedi! "Kamyon lastiği gibi..."

Lafını esirgemedi! "Kamyon lastiği gibi..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Belinin inceliğini görenler inanamıyor! “Gerçek olmadığına...”

Belinin inceliğini görenler inanamıyor! “Gerçek olmadığına...”

Nefes darlığı çekiyordu! Burnunda büyüyen dişi fark edince...

Nefes darlığı çekiyordu! Burnunda büyüyen dişi fark edince...

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.