Bu örgü yelek modelleri sır gibi saklanıyor! Sizin için paylaşıyoruz...

İlk olarak lastik kısmını örün. Daha sonra ön yüz için modelinizi kurun. 4 düz ilmek, 2 ters ilmek şeklinde örmeye başlayın. Yeleğin arka kısmı için 2 tane düz ilmek örün. İpinizi şişe dolayarak bir ters ilmek örün. Ters ilmekler arasında ipinizi şişe dolamayı unutmayın. En son ipi dolayarak, 2 adet düz ilmek yaparak örmeye devam edin. Tekrar ön sıraya geçin. 2 ters ilmek örün. Doladığınız ilmekleri serbest bırakın. 4 ilmeğin ilk ikisini örmeden önce 3. ve 4. ilmekleri düz şekilde örmeye devam edin. Atlamış olduğunuz ilk iki ilmeği ön taraftan diğer şişe aktarın. İpi bir kez şişe dolayın. İlmekleri düz ördükten sonra kesin. Arka yüzde tüm ilmekleri düz örün. Her modelin arasında; tek sıra ön yüz, tek sıra arka yüz olacak şekilde örmeye devam edin.

Son zamanlarda mağazada satılan giysilerin fiyatlarının artması ekonomik durumu kötü etkilemeye başladı. Oysaki çocuk oyuncaklarından bebek patiğine kadar birçok şey örülebilir. Eğer siz de giysilere daha uygun fiyata sahip olmak istiyorsanız evde istediğiniz her modeli örebilirsiniz. Biz de, bu senenin trend yelek modellerini sizler için listeledik.

2. ARAPSAÇI ÖRGÜ MODELİ

Yapılışı:

Örgü modelinizi 6 ilmek olarak hesaplayın.

2 ters, 1 düz olacak şekilde örmeye başlayın.

İlk iki sırayı ördükten sonra ön yüzü kurmaya başlayın.

Aralardaki model için 1 ters, 1 düz şekilde örün.

Düz ilmekleri bir alt sırada bulunan ilmeklere batırarak örmeye devam edin.

Düz ilmek sırasına gelince ilmek yanından bir yeni ilmek çıkarın.

İlmeği şişe dolayın.

İlmeğin kendini örün.

Tekrar ön sıraya geçtiğinizde ilk ilmek 3 taneye çıkmış olacak.

İlk ilmek ile yanında bulunan ters ilmeği kesin.

Ortada bulunan ilmeği örün.

Son ilmek ve yanında bulunan ilmeği kesin.

3. BEBEKLER İÇİN 3 BOYUTLU ÖRGÜ MODELİ

Modeli 10 ilmek katları ve ilave 3 ilmek olacak şekilde hesaplayın.

İlk olarak 7 ilmek örün.

3 ilmeği düz şekilde örün.

Ardından ilmeği bir kez şişe dolayıp bir ilmek daha örün.

Arka tarafa geçtiğinizde düz şekilde örün.

Modelin önünde bulan 3 ilmeği başlangıç olarak alın.

Üç ilmekten ilkinin yönünü değiştirerek yanındaki ilmekle kesin.

1 kez dolayıp 1 kez düz örün.

1 kez daha dolayıp son düz ilmeği yanındakiyle birlikte kesin.

İlmekleri kaydırıp kesmeye devam edin.

İki model arasında tek ters ilmek kalana kadar kesin.

