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Bu ormandan yıllardır ağaç kesilmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 13:21 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ merkeze bağlı Bayramdere köyünde bulunan Keşkek Dede Ormanı'nda yıllardır hiç ağaç kesilmiyor.

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ merkeze bağlı Bayramdere köyünde bulunan Keşkek Dede Ormanı'nda yıllardır hiç ağaç kesilmiyor. Köy Muhtarı Kemal Çetin, "Orman milletin inancına göre okunmuş olduğu için ağaç kesmiyoruz. Milletin inancı gereği yüz yıllardır sürdürdüğümüz bu inanç gereği, ormanımızı koruyoruz. Ormandan ağaç kesmek inançlarımıza göre yasak" dedi. Kırklareli'nin Bayramdere köyünde bulunan Keşkek Dede Ormanı yıllardır köylüler tarafından sıkı bir şekilde korunurken, tek bir ağaç kesimine izin verilmiyor. İddiaya göre, köye 1800'lü yıllarda ilk yerleşenler, köyün ihtiyaçlarını cenaze için mezar tahtası, cami, okul veya köy yararına kullanılmak şartıyla bir ormanlık alan oluştururlar, köyün ihtiyaçları karşılandıktan sonra sınırlarını işaretleyip, okunan dualarla tek bir ağaç kesilmemesi kararı alınıp, o günden sonra ağaç kesilmez. Ormanlık alana da duayı okuyan Keşkek Dede adı verilir. 'OKUNMUŞ OLDUĞU İÇİN AĞAÇ KESMİYORUZ' Büyükdere köyü Muhtarı Kemal Çetin, duayla okunan ormanda inançları gereği köylülerin yıllardır ağaç kesmediğini ve ağaçlardan dal daha koparmadığını söyledi. Çetin, "Bize dedelerimizden, babalarımızdan kalan bir inanç. Biz orada köylü olarak ağaç kesmiyoruz. Sadece mezarlıklara tahta için odun kesiyoruz. Orman milletin inancına göre okunmuş olduğu için ağaç kesmiyoruz. Zarar geleceğinden dolayı inancamıza göre kesinlikle ağaç kesilmiyor. Yakmak için veya hayırlı bir iş için kullanılması gerekirse o zaman satılıp kullanılıyor ama o gelen para okul ya da camiye harcanıyor. Kanunen bir yasağı olsa da milletin inancı gereği yüz yıllardır sürdürdüğümüz bu inanç geleneği ormanlarımızı koruyor" dedi. Yaşanmış hikayelerin gerçeğe dönmemesi için köylünün korktuğunu ve bu inanca göre ormandan ağaç kesilmediğini söyleyen Çetin, "Keşkek Dede Ormanı'nda büyüklerimizin anlatmasına göre tatbikat yapan askerler bu bölgede ağaç kesip arabasına koyduğu ve o aracın ilerlemeyerek orada kaldığı anlatılıyor. Bir vatandaşında zamanında öküz arabasının boyunluğu kırılmış ve onu ağaç keserek yapmaya çalıştığında araba ilerlememiş, hayvan orada çökmüş kalmış. Bu tür anlatımlar bulunuyor ormanla ilgili" dedi. Köylülerden Galip Akay, ise babası Yusuf Akay'ın ormandan ağaç kesip getirmek istediğinde ağaçları ormandan çıkaramadığını anlattığını söyledi. Akay, "Babam odunları oradan çıkaramadığı için arabasını boşaltmak zorunda kalıyor. Buna benzer ormanımızla ilgili çeşitli rivayetler bulunuyor. Biz de köylü olarak ormanımızı koruyoruz" dedi.

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