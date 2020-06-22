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Bu otelde duvar yok!

İLGİNÇ HABERLER  | 22.06.2020 12:13 | Son Güncelleme

Duvarsız odalara sahip olan otel, misafirlerine İsviçre Alpleri’nin 360 derecelik manzarasında uyuma keyfi yaşatıyor.

Bu otelde duvar yok!

İsviçre’deki bu otelin açık hava odaları, konaklama sektörüyle kavramsal sanat arasında adeta bir birleşme noktası. Fikre ilham verense, bir yeraltı sığınağında bulunan Null Stern adlı sanat enstalasyonu.

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Oteli inşa eden Zero Real Estate adlı şirket, konaklama sektöründe çalışan Daniel Charbonnier ile sanatçı Frank ve Patrik Riklin tarafından kuruldu. 2009’da Riklin çifti tarafından inşa edilen sığınak enstalasyonunu gören Charbonnier, eserin yaşattığı deneyimin birçok insan tarafından ilgi göreceğini fark etti.

Otelcilik sektöründe çalışan Charbonnier “Konaklama sektöründeki tüm segmentlerde, çadırdan iki yıldıza ya da saray gibi otellere dek misafirler için değerli olanın somut deneyimlerden soyut deneyimlere doğru kaydığını hissettim.
Riklin çifti ve Charbonnier, ilk önce nükleer sığınaklarda bir otel yarattı. Gecelik fiyatı 20 pound olan bu otel sadece 14 yatak kapasitesine sahipti. Ancak Charbonnier, konukların bu deneyim için daha fazla para ödemek istediğini gördüğünde oldukça şaşırdı.

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“Misafirlere altın, kristal ve mermer gibi materyallere sahip odalar sunmama rağmen, müşterilerden daha fazla para almak zordur” diyen ve yıllardır otelcilik sektöründe çalışan Charbonnier, lüks odalara sahip olmamasına rağmen misafirlerin daha fazla ödeme yapmak istemesiyle daha önce hiç karşılaşmamıştı. İnsanları bir nükleer sığınakta mutlu edebildiğini gören Charbonnier, konuklar için önemli olan tek şeyin deneyim olduğunu gördü.

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Böylece sığınağı kapatan üçlü, merkezinde hala “deneyim” kavramının olduğu yeni bir fikir geliştirdi ve 2016’da İsviçre Alpleri’nde, denizden yaklaşık iki bin metre yükseklikteki açık hava otelini açtı.

İsviçre’nin farklı bölgelerinde toplam yedi yataklı olan bu otelin gecelik fiyatı ise 251 pound. Charbonnier, satışa çıktıktan sonra odalardan ikisi 2020’nin tamamen dolduğunu, 9 bin kişinin ise bekleme listesinde bulunduğunu belirtti.

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Çalışanlarının bölgedeki yerel sakinler olduğu otelde, hava koşullarının olumsuz olması durumunda konuklar kapalı odalara alınıyor. Otelini “Seçkin hizmetle deneyimin sadeliği” olarak tanımlayan Charbonnier konuklarının bu oteli tercih etmelerindeki ana nedenin deneyim yaşamak olduğunu söyledi.


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