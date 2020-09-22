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Bu otele gelen fotoğraf çekmeden gitmiyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2020 13:44 | Son Güncelleme

Son dönemlerde turistlerin vazgeçilmez rotaları arasında yer alan Kapadokya, otelleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Bölgede bulunan bir oteli ziyaret edenler selfie çekmekten kendilerini alı koyamıyor.

Bu otele gelen fotoğraf çekmeden gitmiyor!

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan bir otele gelen yerli ve yabancı turistler selfie çekinmeden otelden ayrılmamaları dikkatlerden kaçmıyor. Otelin girişinde başlayan fotoğraf çekinme alanları otel içerisinde de adına uygun şekilde selfie çekinmek için hazırlanan dekorların olması büyük ilgi çekiyor.

Yerli ve yabancı turistleri selfie çekinmeden otellerinden ayrılmadıklarını ifade eden Pazarlama Müdürü Kübra Özkul, Kapadokya’nın selfie diyarı olduğunu söyledi. Özkul, “Selfie ismi bildiğiniz üzere uluslararası anlamda da aynı anlamı taşıyan bir kelime olduğu için herkese, her milletten her yaş grubuna hitap edebilmek için otelimizin ismini Selfie tercih ettik. Otelimiz bölge ile iç içe oluşu, hem nostaljiyi yansıtırken hem şık dokunuşlarla moderne de atıfta bulunmasıyla konsept olarak he köşesinde selfie çekebileceğiniz bir oteldir. Yerli ve yabancı turistler selfie ile ilgili biliyorsunuz günümüzde herkes her yaşadığı anı selfie çekerek gününü ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Yediği yemekten tutunda gittiği yere kadar fotoğraf çekiyor. Bizim otelimizde de butik özelliği olduğu için misafirlerimiz her anı fotoğraflama güdüsüyle hareket ediyor. Çünkü Kapadokya bir selfie diyarı ve bu otele gelen selfie çekmeden gitmiyor” şeklinde konuştu.

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İHA

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