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Bu otlar vücut direncini artırıyor! Gribe karşı doğal koruma

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.11.2020 09:45 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hastalığa karşı doğal arayışlar da daha fazla dikkat çekmeye başladı. Gripten korunmak için doğada yetişen otlarla yapılan çayların vücut direncini artıracağını söyleyen aktar Fatih Alkan, doğal yollarla kendini korumak isteyenler için önerilerde bulundu.

Bu otlar vücut direncini artırıyor! Gribe karşı doğal koruma

Kış aylarının gelmesi ve soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte grip enfeksiyonlarında artış yaşanmaya başladı. Gripten korunmak isteyenler şifalı otlara ilgi gösterirken, doğada yetişen otların karışımından hazırlanan çaylar vücuttaki direnci artırıyor. Düzce’de aktarlık yapan Fatih Alkan, doğada yetişen otlarla yapılan çayların vücut direncinin artırılabileceğini belirterek, "Kış ayları gelirken özellikle gribal enfeksiyonlara karşı önlem almamız gerekiyor. Grip aşısının da az olduğu ülkemizde kendimizi doğal yollarla korumamız gerekiyor. Bunun için bölgemizde çok yetişen ıhlamur, ada çayı, hibiskus, mideyi rahatlatacak rezene çayı, limon ve maydanozlu bir kür yaparak kendimizi doğal olarak korumaya alabiliriz. Aktarlarda satılan karışık bitki çayları da var. İçinde hatme çiçeğinden, ada çayına kadar şifalı otların olduğu karışımları alarak çay haline getirebilirler. Bunu hazırlaması da çok basit. Bir sıcak suyun içine bu ürünleri istedikleri kadar atarak 10 dakika sonra balla tatlandırarak içime hazır hale getirebilirler.” dedi.

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Bitki çaylarına şeker yerine bal konulmasını öneren Fatih Alkan, "Bitkilerle demlenen çayı şeker yerine güzel bir balla tatlandırarak daha güzel olacağını daha yararlı olacağını ümit ediyoruz. Mümkün mertebe balla tatlandırılmasını istiyoruz. Bardağa koyulan bitki çayına yeteri kadar bal atılarak tüketilmesini tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.

DHA

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