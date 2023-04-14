Bu otomobil görenleri şaşkına çevirdi! Dans ediyor, zıplıyor...

Çinli otomobil üreticisi, dört motorlu bir süper otomobil tanıttı. Şirketin yeni platformunu temel alan yeni araçla aynı zamanda DiSus adı verilen sistemi de görücüye çıkarıldı. Şirket yeni süspansiyon sistemini "sektörün küresel çapta en gelişmiş sistemi" olarak lanse ediyor.

DANS EDEN ELEKTRİKLİ ARABA!

Interesting Engineering'te yer alan habere göre bu sistemin, elektrikli aracın dans etmesini, üç tekerlek üzerinde gitmesini ve hatta dururken sıçramasını sağlayabileceği belirtiliyor.

Öte yandan sistemin, gövde savrulmasını azaltmaya, arazi sürüşü sırasında zorlu durumların üstesinden gelmeye, aerodinamik sürtünmeyi azaltmaya ve verimliliği artırmaya yardımcı olabileceği de söyleniyor.

Sistemin, aracı çoğu sürüş senaryosuna uyumlu hale getireceğinden ve aracın devrilme riskini ortadan kaldırmaya yardımcı olacağından da bahsediliyor.

Şirket başkanına göre, sistem, yüksek hızla viraj alma, tam gaz hızlanma veya acil frenleme sırasında yolcuların kaymasını ve yer değiştirmesini azaltıyor.

Ayrıca sistemin, kar, çamur ve su gibi çeşitli yol koşullarında aracı çizilmelere ve hasarlara karşı koruyabileceği de söyleniyor.

Şirkete göre, bu teknoloji elektrikli araçların elektrifikasyonunu ve zekasını daha da ileriye taşımaya yardımcı olacak.

(Fotoğraf kaynakları: YouTube)



